Kansallisbaletin taiteelliseksi johtajaksi Javier Torres

Suomalais-meksikolainen Javier Torres Lopez on valittu Kansallisbaletin uudeksi taiteelliseksi johtajaksi. Suomen kansallisoopperan ja -baletin hallitus päätti asiasta torstaina yksimielisesti.

Torresilla on yli 30 vuoden kokemus koreografina ja opettajana. Hän on työskennellyt Kansallisbaletin tanssijana vuosina 1991-2008.

Torres aloittaa työssään ensi vuoden elokuussa Kansallisbaletin nykyisen taiteellisen johtajan Madeleine Onnen pestin päätyttyä.

Hallitus kuuli Kansallisbaletin eri henkilöstöryhmiä ennen valintaa. Tanssijoiden kuulemisessa niukka enemmistö ei puoltanut Torresin valintaa.

– Olemme käyneet tilannetta rakentavassa hengessä läpi, ja tanssijat ovat valmiita yhteistyöhön. Olen vakuuttunut, että saamme hänestä erinomaisen baletinjohtajan, pääjohtaja Gita Kadambi toteaa Kansallisbaletin tiedotteessa.

STT

