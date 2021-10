Ratatyökone törmäsi koulubussiin tasoristeyksessä Kaskisissa – kahdeksan ihmistä sairaalaan

Pohjanmaalla Kaskisissa aamulla tapahtuneessa ratatyökoneen ja koulubussin törmäyksessä on loukkaantunut kahdeksan ihmistä. Ensihoidosta vastannut Joacim Tuuri kertoi Kaskisten kaupungintalolla pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että kaikki loukkaantuneet olivat koulubussissa.

Loukkaantuneista seitsemän on alaikäisiä lapsia, ja lisäksi linja-auton kuljettaja loukkaantui. Linja-autossa olleista yksi vakavasti loukkaantunut lapsi on viety sairaalahoitoon Tampereelle. Muista loukkaantuneista neljä kuljetettiin sairaalahoitoon Vaasaan ja kolme Närpiön terveyskeskukseen.

Loukkaantuneiden vammat olivat murtumia ja niskavammoja. Linja-autoon törmänneessä ratatyökoneessa oli neljä ihmistä kyydissä, mutta he eivät loukkaantuneet törmäyksessä.

Koulubussi oli matkalla Kristiinankaupunkiin ja kyydissä oli yläkoulu- ja lukioikäisiä lapsia.

Onnettomuus sattui Pyhän Eskilinkadulla sijaitsevassa tasoristeyksessä hieman ennen kello kahdeksaa aamulla. Pelastuslaitokselta kerrottiin, että hälytys tuli ensin pienenä, mutta se nostettiin pian suureksi.

Pelastuslaitos ja poliisi kertoivat aiemmin, että törmäyksessä oli toisena osapuolena juna. VR kuitenkin tiedotti myöhemmin, että kyseessä oli ratatyökone, ei juna.

Ratatyökoneen nopeus törmäyshetkellä oli alhainen. Pelastuslaitoksella ei ole nopeudesta tarkempaa tietoa. Ratatyökone suistui onnettomuudessa raiteilta.

Turmapaikalle hälytettiin useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Poliisi on pyytänyt ihmisiä välttämään liikkumista alueella, jotta liikenne pysyy sujuvana.

Onnettomuuspaikan raivaustyöt jatkuivat yhä kello kymmenen aikoihin aamupäivällä. Onnettomuustutkintakeskus kertoi tekevänsä alustavaa tutkintaa törmäyksestä.

Kaskisten ja Seinäjoen välisellä radalla on onnettomuuspaikan kohdalla yksi raide, jolla kulkee tavarajunia.

Onnettomuuspaikan tasoristeys on vartioimaton. Väyläviraston verkkosivujen mukaan Pyhän Eskilinkadun tasoristeystä on määrä parantaa vuoteen 2023 mennessä.

Juttua korjattu klo 9.35: Pelastuslaitos ja poliisi kertoivat, että onnettomuudessa olisi ollut osallisena juna, mutta VR:n mukaan kyseessä oli ratatyökone. Korjattu myös Pyhän Eskilinkadun kirjoitusasu.

