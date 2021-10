Kahtatoista ihmistä vastaan on nostettu syytteitä FBI:n kansainväliseen operaatioon liittyvässä tutkinnassa

Kahtatoista ihmistä vastaan on nostettu syytteitä kansainväliseen Greenlight-operaatioon liittyvässä tutkinnassa, kertoi Syyttäjälaitos tiistaina. Syytteet koskevat valtaosin törkeitä huumausainerikoksia.

Kuusi syytetyistä on edelleen vangittuina.

Nyt nostetut syytteet koskevat Syyttäjälaitoksen mukaan yhtä Etelä-Suomen haaraa, jota on tutkinut Helsingin poliisilaitos.

Syytteet liittyvät Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n johtamaan Greenlight-jättioperaatioon. Operaatiossa FBI pääsi käsiksi eri maissa toimivien rikollisten salattuun viestinvaihtoon ja luovutti tietoja yhteistyömaiden viranomaisille.

Syyttäjälaitoksen mukaan tutkinnan yhteydessä on tullut ilmi myös muita rikoksia, joista on nostettu syyte kahta ihmistä vastaan. Näillä rikoksilla ei kuitenkaan Syyttäjälaitoksen mukaan ole kytkentää Greenlight-operaatioon.

Syytteitä nostettu eri puolilla Suomea

Greenlightiin liittyviä syytteitä on nostettu jo aiemmin syksyn aikana eri puolilla Suomea ja osa on jo käsitelty käräjäoikeudessa.

Poliisi tiedotti kesäkuussa, että Suomen viranomaiset ovat ottaneet kiinni lähes sata ihmistä Greenlight-operaatioon liittyvien esitutkintojen yhteydessä. Lisäksi viranomaiset olivat takavarikoineet yli 500 kiloa huumausaineita, kymmeniä aseita ja satojentuhansien eurojen edestä käteistä rahaa.

Tulli kertoi Greenlight-operaatioon liittyvän esitutkintansa valmistumisesta syyskuussa.

Kansainvälisen Greenlight-operaation johdossa toimivat FBI, Yhdysvaltojen huumepoliisi DEA sekä Hollannin ja Ruotsin poliisiviranomaiset. Mukana oli myös Euroopan poliisivirasto Europol sekä 16 maata, mukaan lukien Suomi.

