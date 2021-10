Kemian Nobel-palkinto myönnetään tänään

Tukholmassa julkistetaan tänään tämän vuoden Nobelin kemian palkinnon saaja.

Voittajaksi on etukäteen veikkailtu koronarokotteissa käytettävän mrna-teknologian kehittäjiä. Pandemiaan kytkeytyvää teknologiaa uumoiltiin aiemmin myös lääketieteen palkinnon saajaksi. Lääketieteen Nobel myönnettiin kuitenkin lämpötila- ja kosketusreseptorien tutkijoille.

Viime vuonna Nobelin kemian palkinnon saivat ranskalainen Emmanuelle Charpentier ja yhdysvaltalainen Jennifer Doudna geenimuokkauksen kehittämisestä. Tutkijat kehittivät geenisaksiksi (CRISPR/Cas9) kutsutun menetelmän, jonka avulla ihmisten, eläinten tai kasvien perimää on mahdollista muuttaa hyvin tarkasti lisäämällä tai poistamalla siitä jaksoja.

Nobel-viikko alkoi maanantaina lääketieteen palkinnolla. Tiistaina fysiikan Nobel-palkinto myönnettiin ilmastomallien ja satunnaisilta vaikuttavien ilmiöiden tutkijoille.

Kirjallisuuspalkinnon vuoro on torstaina, ja perjantaina Oslossa paljastetaan Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Taloustiede päättää Nobel-palkintojulkistusten sarjan ensi viikon maanantaina.

Anniina Korpela

STT

