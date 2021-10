Kiinan ihmisoikeuskysymykset ovat KOK:n ulottumattomissa – ”Emme ole mikään maailman hallitus, meidän täytyy kunnioittaa olympialaisten isäntämaiden itsenäisyyttä”, sanoo järjestön varapuheenjohtaja

Kansainvälinen olympiakomitea KOK ei aio puuttua Kiinan ihmisoikeuskysymyksiin ennen Pekingin talviolympialaisia. KOK:n australialainen varapuheenjohtaja John Coates ilmoitti keskiviikkona, ettei järjestön toimivalta ulotu talviolympialaisten isäntämaan ihmisoikeuksiin.

Coates otti kantaa ihmisoikeuksiin Australian Sydneyssä järjestetyssä mediatilaisuudessa, jossa toimittajat ottivat esiin Kiinan uiguurivähemmistöön kohdistaman syrjinnän.

– Emme ole mikään ”maailman hallitus”. Meidän täytyy kunnioittaa olympialaisten isäntämaiden itsenäisyyttä, Coates sanoi.

– Emme saata mennä johonkin maahan ja kertoa, mitä heidän täytyy tehdä. Se ei kuulu vastuualueeseemme.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat arvioineet, että ainakin miljoona pääosin islaminuskoista uiguuria on vangittu työleireille Xinjiangin alueella Kiinan luoteisosissa. Pekingiä arvostellaan ihmisoikeusloukkauksista myös Hongkongissa.

Pekingin talviolympialaiset järjestetään helmikuussa.

KOK väistelee luoteja

Yhdysvaltain kongressi on painostanut ihmisoikeuskysymyksessä olympialaisten myös yhdysvaltalaisia sponsoreita. Kiina on vastannut boikottiesityksiin syyttämällä yhdysvaltalaisia poliitikkoja urheilun politisoimisesta ja Kiinan herjaamisesta.

KOK on tapaansa vältellyt kipeitä kysymyksiä, vaikka se luonnehtii itseään olympialiikkeen suojelijaksi ja vakuuttaa parantavansa maailmaa urheilun avulla. Järjestö kuitenkin valitsee olympiaisännät ja kohtaa siltä osin vastuunsa.

Kiinan kommunistinen puolue on hallinnut maata vuodesta 1949. Maassa on järjestetty aiemmin yhdet olympialaiset eli Pekingin 2008 kesäkisat.

Ulkomainen yleisö ei pääse Pekingin talvikisoihin maan koronarajoitusten takia.

