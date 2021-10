Kolmannen koronarokotteen ajanvaraus on ruuhkautunut Salossa

Salon kaupunki avasi keskiviikkona kolmannen koronarokoteannoksen ajanvarauksen. Nyt varausjärjestelmä on ruuhkautunut, kaupunki tiedottaa.

Kaupungin tiedotteessa todetaan, että kaikille ajanvaraukseen soittaneille soitetaan takaisin ja lisäksi heille lähetetään tarvittaessa tekstiviesti, jossa kerrotaan ajanvaraustilanteesta.

Salo tarjoaa tällä hetkellä kolmannen rokoteannoksen kaikille kuntalaisilleen, jotka ovat täyttäneet 60 vuotta tai kuuluvat lääketieteellisiin riskiryhmiin.

Tällä hetkellä rokotusaikoja annetaan heille, jotka ovat saaneet toisen koronarokotteen huhti-toukokuussa. Kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 6 kuukautta.

Rokotusaikoja sekä verkossa että puhelimitse on varattavissa tällä hetkellä 3. joulukuuta asti. Jos kolmas rokoteaika on menossa tätä pidemmälle, ajanvaraukseen on hyvä olla yhteydessä myöhemmin.

Kolmannen koronarokotuksen yhteydessä voidaan antaa myös maksuton influenssarokotus heille, jotka ovat siihen oikeutettuja. Jos koronarokotusaika menee pidemmälle kuin viikoille 46 ja 47, jolloin influenssarokotuksia yleisesti annetaan, on rokotukset hyvä ottaa erikseen.

Koronarokotusajan voi varata joko sähköisesti osoitteessa salo.terveytesi.fi tai puhelimitse arkisin klo 8–14 numerosta 02 7723 605.

Influenssarokotuksista Salon kaupunki tiedottaa erikseen marraskuussa.