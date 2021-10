Kolme osastolla ollutta potilasta teki todennäköisesti itsemurhan kuntayhtymä Essoten toimintayksikössä – Otkes tutkii

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) aloittaa tutkinnan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten piirissä sattuneista potilaskuolemista. Otkesin mukaan kolme osastohoidossa ollutta potilasta on todennäköisesti tehnyt itsemurhan.

Kaikki kolme olivat potilaina Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintayksikössä Mikkelissä. Kuolemat tapahtuivat syyskuun 9. päivän ja lokakuun 4. välisenä aikana.

– Nämä ovat tapahtuneet samassa yksikössä eri osastoilla. Tapaukset ovat vähän erilaisia, mutta tämän hetken käsityksen mukaan näissä on yhteisiä piirteitä. Nyt pyritään tutkinnan keinoin selvittämään, mitä mahdollisesti taustalla on, Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi sanoo STT:lle.

Hän ei avaa, mitä yhteisiä piirteitä tapauksissa näyttäisi olevan.

Seuraavaksi on vuorossa tapauksen erityispiirteisiin tutustuminen ja tapahtumien selvittäminen kuulemisten sekä asiakirjojen ja tallenteiden perusteella.

Otkesin tiedossa ei ole, että poliisi tutkisi asiaa

Nurmi on tässä vaiheessa vaitonainen tutkinnan yksityiskohdista. Hän ei esimerkiksi ota kantaa siihen, voiko tapahtumiin liittyä rikosta.

– Ei kuulu meille. Ei ole tiedossa, että poliisi tutkisi (asiaa), mutta sillä ei ole meidän kannaltamme mitään merkitystä. Emme tee tätä oikeudellisen vastuun selvittämiseksi, vaan pelkästään turvallisuuden parantamiseksi, hän sanoo.

Nurmen mukaan viitteitä ei ole esimerkiksi niin sanotusta myrkkyhoitajatoiminnasta, eli siitä, että joku työntekijä tahallaan olisi tehnyt potilaille jotain joka olisi aiheuttanut näiden kuolemat.

Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelualuejohtaja Minna Mutanen sanoo STT:lle, ettei hän ole ollut yhteydessä poliisiin. Hän ei halua kommentoida asiaa sen enempää.

Mutasen mukaan Otkes hoitaa jatkotiedotuksen. Aikaisemmin hän kertoi STT:lle, että Essotessa ei ole löydetty tapaturmille yhteistä nimittäjää, ja siksi asiasta halutaan ulkopuolinen selvitys.

Kuolemat ovat tapahtuneet yksikössä, joissa potilaat eivät asu vaan ovat lyhytaikaisesti saamassa palveluita.

Pahaan oloon saa apua ympäri vuorokauden päivystävästä Kriisipuhelimesta numerosta 09 2525 0111. Surunauha ry:n numerot 044 751 9916 ja 044 977 9428 palvelevat arkisin klo 9-15.

Jessica Suni

STT

