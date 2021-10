Korona ei näy Pietarin kaduilla, vaikka epidemiatilanne on ennätyshuono

Koronaviruksen leviäminen kiihtyy Venäjällä. Venäjä kertoi keskiviikkona ja torstaina jo yli 900:sta koronavirukseen liittyvästä päivittäisestä kuolemasta. Venäjä on rikkonut päivittäisiä koronakuolemaennätyksiä lähes koko viime ja tämän viikon.

Venäjän koronatilanteen synkistyminen ei yllätä Pietarissa toistakymmentä vuotta asunutta ja työskennellyttä Mika Kokkosta. Suomalaisyrittäjä on tilanteen näköalapaikalla, sillä hän on viettänyt lähes koko korona-ajan tiiviisti Venäjällä.

Viruksen helppo tarttuvuus, vähäinen rokotekattavuus ja kättely ovat Kokkosen näkemyksen mukaan tekijöitä, jotka ovat johtaneet Venäjän tukalaan tilanteeseen.

Alle kolmasosa venäläisistä on saanut kaksi koronarokoteannosta.

Etenkin miesten välinen kättely on olennainen osa venäläistä kulttuuria.

– Yleensä kaikkia kätellään. Jopa bisnestapahtumissa saa edelleen outoja katseita, jos jättää kättelemättä, Kokkonen kertoo.

Kokkonen uskoo, että vaikea koronatilanne on myös osaltaan seurausta venäläisten kohtalonuskosta. Moni ajattelee, että tartunnan saaminen ei ole rokotuksista kiinni, vaan että koronatartunta tulee, jos on tullakseen.

Venäjällä eletään ”normaalisti”

Koronapandemian olemassaoloa ei tällä hetkellä edes huomaa Kokkosen kotikulmilla Pietarissa. Vain harva venäläinen käyttää kasvomaskia. Maskin käyttämistä esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä ei valvota.

Kokkonen on huomannut olevansa julkisessa liikenteessä ja kaupungilla liikkuessaan usein lähes ainoa maskipäinen. Jopa nykyistä tiukempien rajoitusten aikaan moni paikallinen laittoi maskin naamalle ainoastaan rangaistuksen pelossa.

Osa Venäjän alueista alkoi ottaa rajoituksia uudelleen käyttöön duuman vaalien jälkeen syyskuun loppupuolella. Isot massatapahtumat ovat Venäjällä kiellettyjä. Muut järeät maanlaajuiset rajoitukset kuitenkin puuttuvat tällä erää.

Pääkaupunki Moskova on kulkenut rajoitusten suhteen etulinjassa. Pormestari Sergei Sobjanin on ilmoittanut, että moskovalaisten massatestaus alkaa parin viikon sisällä. On todennäköistä, että Sobjanin ilmoittaa myös uusista rajoituksista jo lähipäivinä.

”Ihmiset eivät jaksa enää välittää”

Venäläiset olivat Kokkosen mukaan nykyistä varovaisempia vielä vuosi sitten kesällä. Järeiden rajoitusten poistuttua suuri osa kansasta ei ole enää aikoihin välittänyt maassa jylläävästä, helposti tarttuvasta viruksesta.

Esimerkiksi bisnestapahtumien kutsuissa osallistujilta vaaditaan rokotustodistus tai enintään kolme päivää vanha testitulos. Käytännössä dokumenttien olemassaoloa ei kuitenkaan Kokkosen mukaan tarkisteta.

Koronatesteistä on tullut Kokkosellekin tuttu juttu. Hän käy testissä herkästi, pienenkin flunssan iskiessä.

– Jatkuvaan testaamiseenkin on jo tottunut, Kokkonen hymähtää.

Venäjällä voi joutua vankilaan, jos omaa välinpitämättömyyttään tartuttaa toisen, ja kyseinen henkilö menehtyy.

Karanteenivalvonta on löyhää

Suomen kansalainen voi matkustaa Suomen ja Venäjän väliä tällä hetkellä lentäen. Autolla voi liikkua erityistapauksissa.

Jos maahan saapuu turistiviisumilla, ei tarvitse olla karanteenissa. Työviisumilla saapuvia ulkomaalaisia sen sijaan odottaa kahden viikon pakollinen karanteeni. Karanteeneja ei kuitenkaan enää valvota kuten aiemmin.

Rokottamattomien lisäksi myös moni rokotettu Kokkosen tuttu on sairastunut viime aikoina. Useimmiten kyse on ollut lievistä oireista henkilöillä, joiden edellisestä rokotuksesta on jo pidempi aika.

– Jos ei ole rokotusta, niin ei kannata tulla Venäjälle, Kokkonen painottaa.

Yli 200 000 koronakuolemaa

Venäjällä on kirjattu jo yli 213 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Luku on Euroopan suurin.

Venäjä on raportoinut tähän mennessä yhteensä yli 7,6 miljoonaa koronavirustartuntaa. Se on kaikista maailman maista viidenneksi eniten.

Tartuntamäärät kasvavat tällä hetkellä nopeasti lähes koko maassa. Viranomaisten mukaan uusia koronavirustartuntoja esiintyy Venäjällä nyt jopa kolme kertaa enemmän kuin vuosi sitten syksyllä.

Päivittäisten uusien tartuntojen määrä on jo yli 25 000, ja 30 000 tartunnan rajapyykin odotetaan ylittyvän lähiaikoina. Tilanteen ennakoidaan kulminoituvan yhtä vakavaksi kuin viime tammikuussa, jolloin nähtiin epidemian tähänastinen huippu.

Sairaalahoitoon joutuu nyt jopa kaksinkertainen määrä ihmisiä verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Venäjän sairaalakapasiteetti oli kovilla jo viime vuonna.

Venäläispäättäjät syyttävät pandemian räjähtämisestä etenkin alhaista rokotekattavuutta. Venäjä on hyväksynyt käyttöön ainakin viisi kotimaista koronavirusrokotetta. Ongelmana on se, että venäläiset eivät luota viranomaisiin eivätkä kotimaisiin rokotteisiin.

Ulkomaisia rokotteita ei maassa ole tarjolla.

Maarit Uber

STT

