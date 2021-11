Koronan jälkeinen aika tyhjentää leffalaarit

Filmihullut kautta maailman ovat kärvistelleet puolitoista vuotta, kun elokuvateatterien ovet ovat pysyneet säpissä. Ja kun teatterit esimerkiksi Suomessa saivat rajoitetusti avata jälleen toimintaansa, levitysyhtiöt olivat varovaisia tuomaan ohjelmistoon isoja ensi-iltoja.

Loppuvuoden aikana laareja tyhjennetäänkin sitten oikein huolella. Vyöry alkoi uudesta Bond-elokuvasta No Time To Die, jonka valtaisa globaali menestys on paikannut koronan aikana leffabisnekseen syntyneitä syviä makuuhaavoja.

Tällä viikolla ohjelmistoon saapui muun muassa kauden isoihin kotimaisiin ensi-iltoihin laskettava Sorjonen: Muraalimurhat. Aitoon nordic noir -tyyliin rikostutkija Kari Sorjonen (Ville Virtanen) marinoituu omissa päänsisäisissä ongelmissaan samaan aikaan kun ratkoo kimuranttia rikostapausta.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt äänestys kenestä kaikista pitäisi päästä eroon, jotta maailmasta tulisi parempi paikka. Yhtäkkiä äänestyksen ”voittajia” alkaa ilmaantua raatoina sinne ja tänne – ja paikalle tarvitaan Sorjonen.

Muraalimurhat hyödyntää klassista jumalan ruoska -teemaa, jossa yksilö kohottaa itsensä muun ihmiskunnan yläpuolelle ja ryhtyy hoitelemaan luomakunnan ylimmän arkkitehdin töitä maankamaralla. Elokuvan ohjaaja Juuso Syrjä muistetaan taannoisen, oikein onnistuneen Karalahti-dokumentin (2021) tekijänä.

Niin ikään esitykseen on saatu vuoden takuulla odotetuin kotimainen uutuus, Rosa Liksomin romaaniin perustuva Hytti nro 6. Juho Kuosmasen ohjaama road movie on suomalaisen elokuvan koko historian kovimpia kansainvälisiä menestyjiä jo ennen ensi-iltaansa, sillä se palkittiin Cannesin elokuvajuhlien Grand Prix’lla.

Viikon kolmas kiinnostava tulokas on Clint Eastwoodin uusin ohjaustyö Cry Macho, jonka vaiteliasta pääosaa ohjaaja itse totta kai tulkitsee.

Viikkoa myöhemmin, perjantaina 5.11. ohjelmistoon tulee kaksi uutta ”suomifilmiä”: Kjell Westön samannimiseen romaaniin perustuva Rikinkeltainen taivas sekä Syke-elokuva Hätätila.

Westön romaania tulkitsee ohjaaja Claes Olsson, joka on moneen kertaan todistanut hallitsevansa suomenruotsalaisen nostalgian ja söötin julkisivun alle kätkettyjen salaisuuksien tarinallistamisen. Rikinkeltaisen taivaan rooleissa nähdään suomenruotsalaisen näyttelijäensemblen kuka kukin on Nicke Lignellistä Pekka Strangin kautta Jonna Järnefeltiin.

Marraskuun kolmas kotimainen tai ainakin osasuomalainen ensi-ilta on maailmalla jo moneen kertaan palkittu Guled & Nasra (ohjelmistossa 12.11. alkaen), somalialaissyntyisen Khadar Ayderus Ahmedin esikoisohjaus.

Urheilutarkkareillekin on tarjolla kiinnostavaa katsottavaa marraskuussa. King Richardissa (19.11.) kerrotaan naistenniksen mullistaneiden Williamsin ihmesisarusten Venuksen ja Serenan tarina, mutta näkökulma ei olekaan pelaajissa itsessään vaan heidän isässään.

Will Smith esittää tyttäristään maailman parhaita määrätietoisesti jo lapsesta saakka piiskannutta Richard Williamsia, joka halusi Venuksen ja Serenan nousevan Comptonin ankeudesta sinne, missä mansikat ovat aina tuoreita.

26.11. saa ensi-iltansa pitkään vuoroaan odottanut Ghostbusters: Afterlife, josta voinee verrattain varmasti veikata yhtä vuoden katsotuimmista elokuvista.

Samaisena perjantaina saapuu valkokankaille myös pienemmän yleisöpotentiaalin elokuva, joka kuuluu filmihulluporukoissa vuoden odotetuimpiin: vanhan mestarin Paul Schraderin uusin ohjaustyö The Card Counter. Schrader ohjaa harvakseltaan ja suoritti maineikkaimmat urotekonsa jo vuosikymmeniä sitten, mutta odotusarvo hänen uusinta kohtaan on silti korkealla – laadun takuumiehenä on tuottajana toiminut Martin Scorsese.

Joulukuu alkaa kahdella hyvin erilaisella mutta yhtäläisen kiinnostavalla uutuudella. Marko Röhrin ohjaama Tunturin tarina on odottanut vuoroaan pitkään, ja tositapahtumiin perustuva House of Gucci on elokuvan kohteena olevan Guccin muoti-imperiumin omistajaperheen taholta jo jyrkästi tuomittu ennen julkaisuaan.

Kumpikin on nähtävillä 3.12. lähtien.

Viikkoa myöhemmin, 10.12. koittaa West Side Storyn paluu. Steven Spielberg on ohjannut legendaarisesta 1960-luvun alun musikaaliklassikosta uuden version. Mitään modernisointia on turha pelätä, sillä Spielberg sijoittaa tapahtumat alkuperäiseen ajankohtaansa vuoden 1957 New Yorkissa.

Teiniyleisö poistunee Netflixin ääreltä 17.12. kun ensi-iltaan tulee Spider-Man: No Way Home. ”Hämiksen” roolissa nähdään jo vakiintuneeseen tapaan Tom Holland .

Elokuvavuoden 2021 loppuun mahtuu vielä kaksi kotimaista uutuutta.

Juha Wuolijoen ohjaama Vinski ja näkymättömyyspulveri (22.12.) perustuu Aapelin lastenkirjaklassikkoon. Johanna Vuoksenmaan ohjaama 70 on vain numero (29.12.) voisi puolestaan perustua todellisuuteen, sillä se kertoo ikääntyneestä humppalavojen iskelmälaulajasta, joka ilmiselvästi uskoo olevansa maailman suurin supertähti.

Siinä sivussa Vuoksenmaan elokuva pohdiskelee ikääntymisen problematiikkaa ja tulee vastaansanomattomaan johtopäätökseen: ikä on pelkkä numero eivätkä jumalattaret täytä vuosia.