Koronapassin valmistelua vetävä Lohi MTV:lle: Koronapassi käyttöön jo perjantaina

Koronapassi on käytössä jo perjantaina, arvioi eduskunnassa passin valmistelua vetävä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) MTV:n uutisille.

Lohen mukaan passin lopullinen muoto ratkaistaan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tiistaina.

Tämän jälkeen koronapassi vaatii vielä eduskunnan täysistunnon hyväksynnän sekä presidentin vahvistuksen.

Lohi korostaa MTV:lle, että passia voi vaatia vain niissä tilanteissa, joissa koronarajoituksia on käytössä tilojen käytöstä. Passilla ei voi rajoittaa ihmisten pääsyä välttämättömiin palveluihin, kuten kauppoihin, apteekkeihin ja terveyspalveluihin.

Lohen näkemyksen mukaan epidemiatilanne on Suomessa jo sellainen, että passia ei todennäköisesti tarvitse isossa määrin ottaa käyttöön.

– Kyllä tässä täytyy todeta, että onhan tämä jollain tavalla myöhässä meillä. Kyllähän meidän kesä ja syksy olisi kulttuuri- ja tapahtuma-alalla ollut paljon helpompi, jos meillä olisi ollut passi käytössä, sanoo Lohi MTV:lle.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/eduskunnassa-koronapassin-valmistelua-vetava-markus-lohi-mtv-uutisille-koronapassi-kayttoon-jo-perjantaina-nain-se-toimii/8261346#gs.cwqfaf

STT

