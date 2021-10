Koronapotilaiden määrä sairaalahoidossa jatkaa kasvua – toisen rokoteannoksen on saanut lähes 72 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä

Koronapotilaiden määrä sairaalahoidossa jatkaa kasvuaan, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sairaalahoidossa oli keskiviikkona 145 ihmistä, mikä on yhdeksän enemmän kuin maanantaina, jolloin edellisen kerran raportoitiin sairaalahoidossa olevista.

Sairaalassa olevista koronapotilaista tehohoidossa on yhteensä 33. Määrä on kasvanut maanantaista viidellä.

Kahden viime viikon ajalta koronavirustartuntojen määrä on yli 6 800, mikä on lähes 900 tapausta enemmän kuin edeltävien kahden viikon ajalta. Uusia tartuntoja on tänään raportoitu 666, kun eilen vastaava luku oli 583 kappaletta.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku kahden viime viikon ajalta on koko maassa 123, kun se edeltävän kahden viikon ajalta on noin 107. Sairaanhoitopiireittäin ilmaantuvuusluku on kahden viime viikon ajalta korkein Satakunnassa, jossa se on lähes 208. Ilmaantuvuusluku on yli 200 myös Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella, 202.

Matalin ilmaantuvuusluku on kahden viime viikon ajalta Ahvenanmaalla, lähes 16.

THL kertoo, että ensimmäisen koronavirusrokotuksen on saanut hieman yli 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen annoksen on saanut yli 4,11 miljoonaa ihmistä.

Toisen koronavirusrokotuksen on saanut lähes 72 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Toisen rokoteannoksen on saanut noin 3,52 miljoona ihmistä.

Ville Väänänen

STT

Kuvat: