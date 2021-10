Koronarokotepassin käytettävyyteen luvassa parannusta kolmannen annoksen saaneilla

Ainakin osa koronapassin ongelmista saataneen ratkaistua ensi viikolla. Tilanne on korjaantumassa niillä, jotka ovat saaneet kolmannen koronarokoteannoksen alle viikon sisällä, kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

THL:n koronatodistuksen lukijasovelluksessa on ollut ongelmana, että kolme rokoteannosta saanut ei ole välttämättä päässyt sisään esimerkiksi ravintolaan, vaikka rokotesuoja on ollut riittävä. Sovellus on näyttänyt punaista, jos kolmannen rokotteen saamisesta on kulunut alle seitsemän vuorokautta. Tähän on tulossa korjaus, kertoo tietoarkkitehti Mika Pihlajamäki THL:stä.

– Tätä varten ollaan tekemässä päivitystä, joka tulee saataville todennäköisesti ensi viikon alussa, hän sanoo.

Rokotustodistus näkyy hyväksyttynä heti sovelluksen päivityksen jälkeen.

Tällä hetkellä Suomessa toimii koronapassina EU:n koronatodistus. Sen saa, jos on saanut täyden rokotesarjan tai sairastanut taudin kuuden kuukauden sisällä tai jos negatiivinen testitulos on korkeintaan kolme vuorokautta vanha.

THL linjasi viime viikolla, että covid-19-taudin sairastanut voi jatkossa saada toisen rokotusannoksen, jos se on tarpeen esimerkiksi matkustamisen vuoksi. Tämä helpottaa koronapassin saamista.

Kolmansia rokoteannoksia annettu jo kymmeniätuhansia

Kunnissa on aloitettu kolmansien koronarokoteannosten antaminen. Rokotustahti on vilkastumassa lähiviikkoina, kun yli 60-vuotiaiden toisen rokoteannoksen saamisesta alkaa olla kuusi kuukautta.

THL ilmoitti aiemmin tässä kuussa suosittelevansa, että kunnat tarjoavat kolmannen koronarokoteannoksen 60 vuotta täyttäneille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville sekä lääketieteellisille riskiryhmille 1 ja 2. Kolmatta annosta suositellaan näille ryhmille aikaisintaan kuusi kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen.

Jo syyskuussa THL ohjeisti kuntia tarjoamaan kolmannen koronarokoteannoksen voimakkaasti immuunipuutteisille sekä henkilöille, jotka ovat saaneet rokotuksen ensimmäisten joukossa alle kuuden viikon annosvälillä. Tähän ryhmään kuuluu muun muassa terveydenhuoltohenkilöstöä sekä hoivakotien iäkkäitä asukkaita ja heitä hoitavia työntekijöitä.

Immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt, jos ihmisellä on muun muassa jokin näistä sairauksista tai tiloista: elinsiirto, kantasolusiirto, syöpä, jota hoidetaan esimerkiksi sytostaateilla, dialyysi tai vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta.

THL:n mukaan viime viikolla kolmansia rokoteannoksia annettiin Suomessa noin 80 000. THL kertoo, että tarvetta kolmosannoksille on, koska tutkimustiedon mukaan rokotteen antama teho tartuntaa vastaan heikkenee asteittain toisen annoksen saamisen jälkeen.

– Kyllä näissä vanhemmissa ikäryhmissä on siitä merkkejä, sen vuoksi tämä suositus on annettu, sanoo ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä.

Nohynek korostaa, että vakavaa tautia vastaan suoja heikkenee paljon hitaammin kuin lieväoireista tautia vastaan.

Jyväskylässä tiedotetaan soitoilla ja tekstiviestein

Esimerkiksi Jyväskylässä on tähän mennessä annettu kolmatta rokoteannosta noin 1 200. 60 vuotta täyttäneistä ja riskiryhmäläisistä valtaosa odottaa vielä rokotusvuoroaan, koska moni on saanut toisen annoksen viime toukokuun vaiheilla.

Jyväskylässä kolmanteen annokseen oikeutettuja lähestytään eri tavoin. Yli 80-vuotiaille soitetaan ja 60-79-vuotiaille lähetetään tekstiviesti, kun rokottaminen on ajankohtaista.

– Se voi olla herkästi unohtunutkin, että milloin minä sen rokotuksen sainkaan. Ajattelimme, että laitamme siitä vähän muistutusta, kertoo Jyväskylän kaupungin palvelukoordinaattori Raija Loikkanen.

Kaupungissa on laskettu, että kolmanteen annokseen oikeutettuja on joulukuun loppuun mennessä noin 26 000. Kiinnostusta lisätehosteeseen ei vielä tiedetä.

– Lähiviikkoina se sitten nähdään, sanoo Loikkanen.

Kaupungin toiveissa on aktiivinen rokottautuminen.

Espoossa lähes 60 000 oikeutettu kolmosannokseen

Espoossa kolmansia rokoteannoksia oli annettu tiistaihin mennessä melkein 2 000, kertoo Espoon kaupungin terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen. Se on noin 3,5 prosenttia siitä väestöstä, joka kuuluu THL:n linjauksen mukaan kolmannen rokoteannoksen piiriin. Kaikkiaan näitä henkilöitä on Espoossa vajaat 60 000.

– Suurella osalla tulee marras-joulukuussa se kuusi kuukautta täyteen, ja osalla vasta ensi keväänä. Siinä mielessä emme pysty vielä kauheasti laajentamaan (rokotuksia), Paananen kertoo.

Hoivakodeissa kolmansia rokotuksia on jo annettu. Laitosten ulkopuolella annettavia rokotuksia on mahdollista varata lähiaikoina. Paananen uskoo, että espoolaiset ottavat aktiivisesti myös toista tehostetta.

– Me olemme nähneet, että nämä ryhmät ovat olleet hyvin aktiivisia ottamaan kaksi ensimmäistäkin annosta. Uskon, että valtaosa ottaa kyllä kolmannenkin.

Paanasen mukaan erityistä rokotuskampanjaa ei ole tässä vaiheessa suunnitteilla, asiasta on tiedotettu ja kirjoitettu paikallismediassa. Ensimmäisistä rokotteista on sen sijaan tiedotettu monin tavoin. Tällä viikolla esimerkiksi Suomi-Syyria-seuran tilaisuuteen vietiin rokotuspiste.

