Koronatartuntoja todettu kahdessa viikossa yli 700 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana – vierastyöläisten tartuntaryppäitä rakennustyömailla ja telakoilla

Suomeen hiljattain saapuneilla vierastyöläisillä on todettu koronatartuntaryppäitä useammilla paikkakunnilla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotteessa. Osa tartunnan saaneista on joutunut sairaala- tai tehohoitoon.

Tartuntaryppäitä on todettu erityisesti pääkaupunkiseudun sekä lounaisrannikon rakennustyömailla ja telakoilla, THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta täsmentää STT:lle.

Kivirannan mukaan suurimmissa ryppäissä tartuntoja on havaittu reilusti yli sata. Useimmissa viranomaistoimia vaatineissa ryppäissä tartuntoja on kymmeniä.

– Ei tässä aivan yksittäisten tartuntojen perässä ole juostu, hän sanoo.

Vierastyöläiset asuvat usein yhteismajoituksissa ja kulkevat yhteiskuljetuksilla, mikä THL:n mukaan tekee tartuntaketjujen katkaisusta sekä sopivien eristys- ja karanteenitilojen järjestämisestä vaikeaa.

Kivirannan mukaan keskeistä tartuntojen torjunnassa olisi rokotuskattavuuden nostaminen myös vierastyöläisten keskuudessa. Rokotuksista ovat vastuussa kunnat, joista monet Kivirannan mukaan jo rokottavat pitempään maassa olevia vierastyöläisiä. Heidän rokottamistaan on lisännyt rokotteiden hyvä saatavuus.

Työntekijöiden työturvallisuudesta huolehtiminen on aina työnantajan vastuulla, THL muistuttaa. Työnantajat voivat varmistaa työolojen turvallisuutta kannustamalla työntekijöitään ottamaan koronarokotteet sekä käymään testeissä vähäisistäkin oireista. THL:n mukaan tehokas testaus työpaikoilla on paras tapa saada tartuntaryppäät hallintaan.

Kivirannan mukaan on myös tärkeää, että tartunnan saaneet auttaisivat viranomaisia selvitystyön jouhevuudessa esimerkiksi kertomalla avoimesti kontakteistaan muihin ihmisiin. Olennaista olisi myös karanteenimääräysten noudattaminen.

Pääkaupunkiseudulla suositellaan edelleen maskin käyttöä joukkoliikenteessä ja ruuhkissa

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee maskin käyttöä julkisissa sisätiloissa aina ihmisille, joilla ei ole vielä suojaa koronavirustautia vastaan, kerrotaan Helsingin kaupungin tiedotteessa.

Alueellinen suositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita, joilla ei ole täyttä rokotussuojaa tai jotka eivät ole sairastaneet koronavirustautia edeltävien kuuden kuukauden aikana.

Lisäksi maskin käyttöä suositellaan rokotussuojasta huolimatta tilanteissa, joissa koronaviruksen tartuntariski ja leviämispotentiaali on kohonnut. Tällaisia ovat esimerkiksi joukkoliikenne sekä julkiset sisätilat, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Tiistaina annetussa suosituksessa tällaisina sisätiloina mainitaan yleisötilaisuudet, uskonnolliset kokoontumiset sekä ravintolat.

Myös ulkotiloissa pitkäkestoisen ruuhkan tilanteissa maskin käyttö on suositeltavaa.

THL julkaisi syyskuun lopussa uuden maskisuosituksensa, joka korosti ihmisten omaa harkintakykyä kasvomaskin käytössä. Maskin käyttöä suositellaan kuitenkin edelleen julkisessa liikenteessä ja julkisissa sisätiloissa, joissa on ihmisiä lähellä toisiaan.

Tiistaina uusia koronatatuntoja raportoitiin 583

Suomessa on tiistain lukujen perusteella todettu kuluneen kahden viikon aikana 6 716 koronavirustartuntaa. Se on yli 700 tartuntaa enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana, selviää THL:n tilastoista. Myös ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä sataatuhatta asukasta kohden on noussut kuluneella kahden viikon jaksolla.

Ilmaantuvuusluku on nyt noin 120, kun se edellisen kahden viikon aikana oli noin 108. Tiistaina uusia koronatatuntoja raportoitiin 583 kappaletta.

Koronarokotukset eivät olleet edenneet juurikaan maanantain jälkeen. 12 vuotta täyttäneestä väestöstä kaksi koronarokoteannosta on Suomessa saanut 71,6 prosenttia, THL kertoo. Ensimmäisen annoksen osalta ajantasainen rokotuskattavuus on noin 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Suomessa rokotetaan vain 12 vuotta täyttäneitä ja tätä vanhempia. Heitä on Suomessa noin 4,9 miljoonaa.

Alueellisesti korkein ilmaantuvuusluku oli tiistaina Satakunnan sairaanhoitopiirissä, jossa se oli 203. Toiseksi korkein ilmaantuvuus oli Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä, jossa se oli 175. Ilmaantuvuusluvut ovat pyöristettyjä.

Alhaisimmat ilmaantuvuusluvut olivat Ahvenanmaalla (17) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä (28).

THL:n mukaan Suomessa oli tiistaina sairaalahoidossa 136 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta ihmistä, joista tehohoidossa 28. Luvut ovat samat kuin maanantaina.

Mari Areva

STT

