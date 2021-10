Koronaviruksen ilmaantuvuus loivassa laskussa – rokottamattomia 12 vuotta täyttäneitä kehotetaan varovaisuuteen pääkaupunkiseudulla

Koronaviruksen ilmaantuvuudessa on havaittavissa maltillista laskua. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noin 130, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli noin 140.

Suomessa on raportoitu tänään 659 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 384 tartuntaa, mikä on 402 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 155 547.

Suomessa oli maanantaina sairaalahoidossa 215 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta, joista tehohoidossa oli 34. THL kertoo koronan vuoksi sairaalassa olevista seuraavan kerran keskiviikkona.

Toisen koronavirusrokotuksen on Suomessa saanut 77,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, kertoo THL. Toisen rokoteannoksen on saanut noin 3,78 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen koronavirusrokotuksen on saanut 85,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen annoksen saaneita on noin 4,17 miljoonaa.

Rokottamattomia kehotettiin erityiseen varovaisuuteen

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositteli tiistaina, että rokottamattomat 12 vuotta täyttäneet ja tätä vanhemmat noudattavat toiminnassaan erityistä varovaisuutta.

Rokottamattomia kannustetaan yhä hakeutumaan koronarokotukseen, ryhmän tiedotteessa kerrottiin.

Rokottamattomia suositellaan välttämään sisätiloja ja tilanteita, joissa on paljon ihmisiä lähekkäin. Näitä ovat esimerkiksi anniskeluravintolat, joukkueurheilu ja kontaktilajit, hengelliset kokoontumiset sekä kuorolaulutoiminta tai yhteislaulutilaisuudet.

Lisäksi suositeltiin välttämään yöpymistä edellyttäviä kursseja, joukkoliikennettä sekä isoja yleisötilaisuuksia, joissa istumapaikkoja ei ole määritelty.

Mikäli rokottamaton kuitenkin osallistuu tällaiseen toimintaan, suositellaan häntä välttämään lähikontakteja ja käyttämään maskia. Kaikkiin tilaisuuksiin tulee osallistua vain terveenä.

Lisäksi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kertoi esittävänsä valtioneuvostolle koronapassin käytön jatkamista vuodenvaihteen jälkeen sekä käytön laajentamista tilanteisiin, joissa hallintopäätöksin asetettuja rajoituksia ei ole voimassa. Ryhmä kertoo jäseniensä antavan mielellään tukea koronapassia koskevaan lainvalmisteluun.

Koronatartuntoja todetaan edelleen pääkaupunkiseudulla paljon ja ne kuormittavat sairaalahoitoa. Samalla on käynyt yhä ilmeisemmäksi, että koronatauti leviää tällä hetkellä nimenomaan rokottamattomien keskuudessa, tiedotteessa kerrotaan.

Anniina Korpela, Kai Jääskeläinen

STT

