Kosken Kaiulle täysi pistepotti Mestaruussarjan kotiavauksesta

Kosken Kaiun pöytätenniksen mestaruussarjamiehistö osoitti kauden avanneessa kotiturnauksessaan sunnuntaina, että puheet mitaleista ja jopa sarjan voitosta eivät ole katteettomia. Kaiku kukisti vantaalaisen TIP-70:n 5-0 ja oululaisen OPT-86:n sekä espoolaisen PT Tapiolan 5-2.

Kolmen sarjakierroksen jälkeen Kaiku on yhdeksällä sarjapisteellään sarjakolmosena niin ikään puhtaan pelin pelanneiden PT Helsingin ja PT Espoon jälkeen. Jälkimmäisten ottelusuhde on koskelaisia parempi.

Kaiun voittojen takuumies oli Alex Naumi, jonka päivän saldoksi muodostui kuusi kaksinpelivoittoa ja nelinpelivoitot Oulua ja Tapiolaa vastaan Sam Khosravin kanssa. Khosravi hävisi päivän aikana vain Oulun Vladimir Brilille, ja sama mies aiheutti päivän ainoan tappion myös Riku Autiolle. Veikka Flemming ei vielä päässyt vauhtiin ja mies hävisi molemmat kaksinpelinsä Tapiolaa vastaan.

– Olihan tämä mainio lähtö kauteen. Yhdeksästä pisteestä on hyvä jatkaa, vaikka Alex ei kaikkiin runkosarjan peleihin pääsisikään. Aina kun Alex on mukana, meillä on melkein jo kolme voittoa eli yksi sarjapiste kasassa, sillä hän ottaa kaksi voittoa ja pelaa Samin kanssa mainiosti nelinpeliä, Riku Autio pohti.

Autio voi olla tyytyväinen myös omaan päiväänsä, sillä viisi voittoa kuudesta mahdollisesta on mallikas suoritus.

Hyvää kuuluu myös Kaiun ykkösdivisioonajoukkueelle, sillä se saalisti lauantain turnauksessa Tampereella kuusi sarjapistettä ja jatkaa tasaisessa sarjassa taulukon neljäntenä. Kaikulaiset voittivat Kuopion Pöytätennisseuran 5-1 ja TIP-70:n kakkosjoukkueen 5-2. Tappio tuli vain Tampereen kovalle kotijoukkueelle PT 75:lle 2-5.

Varsinkin Rasmus Vesalaisen alkukausi on ollut mainio, sillä hän on voittanut 12 ottelustaan peräti kahdeksan. Myös Sami Ruohosen ottelusuhde 5-3 on erinomainen. Matias Vesalainen on voittanut kauden kahdeksasta pelistään neljä ja Esa Kanasuo kahdeksasta ottelustaan kolme.

Kaiun joukkue on ykkösdivisioonan selvästi nuorin ja merkille pantavaa on, että kaikki sen pelaajat ovat seuran omia kasvatteja.