Koskisen kulma sai uudet omistajat Salosta

Salon tunnetuimpiin rakennuksiin kuuluva Koskisen kulma on saanut uudet omistajat. Kiinteistön ovat ostaneet salolaiset Karri Knaapinen, Jari Lehtiö ja Petri Viima.

Turuntien varressa sijaitseva Koskisen kulma on rakennettu vuonna 1929. Kiinteistö oli pitkään Koskisen suvun eli Jalmari Koskisen lastenlasten omistuksessa Kiinteistö Oy Koskisen kulman nimissä.

Kiinteistöyhtiö hakeutui alkuvuodesta oma-aloitteisesti konkurssiin. Sen taustalla oli rakennuksessa tehty remontti vuonna 2007. Kallis paalutus aiheutti yhtiölle suuret velat.

Koskisen kulmassa on asuntoja ja liiketiloja, joissa ovat vuokralla muiden muassa Sushi House Salo ja Salonjokilaakso-lehti.

Uusien omistajien mukaan kiinteistö on sijoitus tulevaisuuteen. Rakennus on myös hyvässä kunnossa, ja siihen on jo tehty paalutuksen lisäksi suuret putki- ja kattoremontit.

Kiinteistö jatkaa nykyisessä liike- ja asuinkäytössä. Handelsbankenilta vapaaksi jäänyt tila on tarkoitus ottaa käyttöön pienen pintaremontin jälkeen.