Köyhät maat odottavat yhä niille luvattuja koronarokotteita – vain 1,3 prosentilla köyhimpien maiden asukkaista on täysi rokotesuoja

Rikkaat maat ovat yhä kaukana köyhille maille tekemistään lupauksista koronarokotusten suhteen. Luvatuista rokotteista vasta 14 prosenttia on toimitettu perille, paljastaa brittilehti Guardianin uutisoima selvitys.

Kaikkiaan vauraat maat ovat luvanneet matalan tulotason maihin 1,8 miljardia rokoteannosta, joista perille on tähän mennessä saatu 261 miljoonaa. Tämä tarkoittaa People’s Vaccine -ryhmittymän tekemän selvityksen mukaan sitä, että luvatuista rokotteista vasta joka seitsemäs on toimitettu.

Miljoonien vajaus

Esimerkiksi EU-maat, Islanti ja Norja ovat yhdessä luovuttaneet vasta kymmenen prosenttia lupaamistaan 500 miljoonasta rokotteesta.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi aiemmin tällä viikolla, että Covax-rokoteohjelman puitteissa on viety köyhimpiin maihin 87 miljoonaa annosta. Hänen mukaansa EU aikoo lahjoittaa tulevina kuukausina 500 miljoonaa rokoteannosta kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin maihin.

Suurimman määrän rokotteita köyhiin maihin toimittanut Yhdysvallat on sekin kaukana lupaamastaan 1,1 miljardista annoksesta.

Kaikkiaan 177 miljoonaa eli 18 prosenttia lupaamistaan rokotteista toimittanut Yhdysvallat on jo ryhtynyt tarjoamaan kolmatta, suojaa tehostavaa rokotetta. Esimerkiksi New Yorkin kaupunki on houkutellut ihmisiä ottamaan rokotteen lupaamalla sadan dollarin korvausta ja kuukauden metrokorttia.

Maailman köyhimmillä alueilla asuvista ihmisistä sen sijaan vain 1,3 prosenttia on saanut täyden rokotesuojan.

Myös yhtiöt kaukana lupauksista

Lääkeyhtiöt eivät nekään yllä lupauksiinsa rokotteiden toimittamisesta. People’s Vaccine -ryhmittymän selvityksen mukaan Covax-rokoteohjelman lupaamista 994 miljoonasta rokoteannoksesta on toistaiseksi toimitettu 12 prosenttia.

Ryhmittymän mukaan lääkeyhtiöiden tulisi koronapandemian kohdalla joustaa kalliista hinnoistaan, sillä valtaosa tutkimus- ja kehitystyöstä on tehty julkisten varojen turvin. Ryhmittymä nostaa verkkosivuillaan esimerkiksi lääkeyhtiö Pfizerin, joka myy kahta rokoteannosta 39 dollarin hintaan, suurin piirtein 80 prosentin voittomarginaalilla.

People’s Vaccine -ryhmittymään kuuluvat muun muassa hyväntekeväisyysjärjestöt Oxfam ja Amnesty International. Ryhmittymän tukijoiden pitkältä listalta löytyvät muun muassa presidentti Tarja Halonen sekä Suomen entinen pääministeri Esko Aho.

https://www.theguardian.com/society/2021/oct/21/only-14-of-promised-covid-vaccine-doses-reach-poorest-nations?utm_term=Autofeed&CMP=twt_b-gdnnews&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1634794481

https://peoplesvaccine.org/

Kirsti Karttunen

STT

