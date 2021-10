Krista Kiuru hoputtaa esityksiä kolmansista rokoteannoksista – kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä käsittelee rokotuksia tänään kokouksessaan

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) hoputtaa Twitterissä esityksiä kolmansien koronarokoteannosten etenemisestä Suomessa.

Koronarokotukset ovat esillä tänään kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) kokouksessa.

Kiurun mukaan Euroopan tautivirasto ECDC on varoittanut syyskuussa, että ensimmäisten tuplarokotusten teho voi heiketä loppuvuonna.

– Toivottavasti tänään saadaan esityksiä aikaan myös Suomessa, Kiuru kirjoittaa tviitissään.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee tällä hetkellä kolmansien rokoteannosten tarjoamista voimakkaasti immuunipuutteisille sekä niille naisille ja 30 vuotta täyttäneille miehille, jotka ovat saaneet rokotteensa lyhyellä annosvälillä ja toisesta annoksesta on kulunut vähintään puoli vuotta.

THL:ltä ja KRAR:ilta on odotettu arviota siitä, tarvitaanko kolmatta annosta tehosteena myös muille väestöryhmille.

EMA: Tehosteannoksia voidaan harkita puolen vuoden päästä

Euroopan lääkevirasto (EMA) hyväksyi viime viikolla Pfizerin ja Biontechin koronarokotteen tehosteannosten antamisen 18 vuotta täyttäneille.

EMA:n mukaan tehosteannoksia voidaan harkita 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille, kun toisen annoksen saamisesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

Ihmiset, joilla on vakavasti heikentynyt immuunijärjestelmä voivat viraston mukaan saada kolmannen rokoteannoksen Modernan tai Pfizerin rokotetta jo 28 päivää toisen annoksen jälkeen.

Lääkeviraston mukaan kansanterveyslaitokset tekevät päätöksen tehosteannoksista kansallisella tasolla.

https://twitter.com/KristaKiuru/status/1448180231781687299

Maiju Ylipiessa

STT

