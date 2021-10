KRP järjestää tänään tiedotustilaisuuden Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron tutkinnasta

Keskusrikospoliisi (KRP) järjestää tänään iltapäivällä tiedotustilaisuuden Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron tutkinnasta.

KRP:n mukaan yhdeltä alkavassa tiedotustilaisuudessa käsitellään esitutkinnan tilannetta ja asianomistajien kuulemisen aloittamista. KRP:n lisäksi paikalla on edustajia Syyttäjälaitoksesta ja Rikosuhripäivystyksestä. Tilaisuus näytetään suorana KRP:n Youtube-kanavalla.

Vastaamo oli yksi Suomen suurimmista psykoterapiapalvelujen tarjoajista. Viime vuoden lokakuussa se kertoi joutuneensa tietomurron ja kiristyksen kohteeksi. Tietomurrossa vietiin kymmenientuhansien asiakkaiden tietoja, joita on sen jälkeen julkaistu netissä.

Kuun alussa KRP kertoi, että noin 22 000 ihmistä on tehnyt rikosilmoituksen asiasta. Tuolloin tutkinnanjohtaja Marko Leponen arvioi, että rikosilmoitus oli edelleen tekemättä noin 10 000 ihmiseltä.

Leponen kertoi silloin myös, että tutkinnassa on saavutettu merkittävää edistystä.

– Juttu on erittäin monimutkainen ja siinä on paljon tietoteknisiä haasteita tutkinnassa johtuen esimerkiksi aineiston määrästä. Toisaalta aineiston laatukin asettaa tietynlaisia haasteita. Mutta voidaan sanoa, että vuodessa on otettu isoja harppauksia, hän sanoi.

Vastaamo asetettiin konkurssiin tämän vuoden helmikuussa, ja sen psykoterapiatoiminta siirtyi Verve Terapialle.

https://www.youtube.com/watch?v=igSRFWwqkC0.&feature=youtu.be

Maria Rosvall

STT

