KRP on edennyt merkittävästi Vastaamon tietomurron tutkinnassa, kiinnostava tutkintalinja Euroopan ulkopuolella

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoo edistyneensä merkittävästi Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron tutkinnassa. KRP:n mukaan sillä on kiinnostava tutkintalinja, joka suuntautuu Euroopan ulkopuolelle.

– Useita vaihtoehtoisia tapahtumakulkuja sekä useita henkilöitä on saatu poissuljettua tutkinnan aikana. Tutkinnassa on tehty merkittävää yhteistyötä poliisilaitosten sekä kotimaisten ja ulkomaalaisten viranomaisten kanssa, kertoi KRP:n tutkinnanjohtaja Marko Leponen tiedotteessa.

KRP tutkii asiassa törkeää tietomurtoa, törkeää kiristystä ja törkeää yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä.

KRP on selvittänyt myös sitä, onko tietomurrossa vietyjä Vastaamon asiakkaiden henkilötietoja käytetty esimerkiksi identiteettivarkauksiin tai petoksiin. Leposen mukaan laajamittaista hyväksikäyttöä ei ole havaittu.

– Seurannan avulla on pyritty pitämään tilannekuvaa yllä siitä, miten tietokantaa hyödynnetään rikollisiin tarkoituksiin. Seurantaa on tehty, jotta tietomurtojen seurannaisrikollisuuteen voidaan puuttua välittömästi ja siihen osataan varautua paremmin myös tulevaisuudessa, hän sanoi.

Noin 22 000 ihmistä tehnyt rikosilmoituksen

Vastaamo oli yksi Suomen suurimmista psykoterapiapalvelujen tarjoajista. Viime vuoden lokakuussa se kertoi joutuneensa tietomurron ja kiristyksen kohteeksi. Tietomurrossa vietyjä asiakastietoja on julkaistu netissä ja osa asiakkaista on saanut kiristysviestejä.

KRP:n mukaan tähän mennessä noin 22 000 ihmistä on tehnyt rikosilmoituksen tietomurtoon liittyen. Asianomistajien kuuleminen on alkamassa ja se toteutetaan ensisijaisesti sähköisesti.

Poliisin sähköiseen asiointipalveluun aukeaa iltapäivällä lomake niille uhreille, jotka ovat tehneet rikosilmoituksen. Asiointipalveluun pääsee poliisi.fi-sivujen kautta ja lausuman voi antaa sähköisesti tammikuun loppuun saakka.

Tietoturvasyistä poliisi ei lähetä henkilökohtaisia kutsuja tai linkkiä kuulustelulomakkeelle. Jos asianomistaja vastaanottaa poliisin nimissä lähetetyn viestin tai linkin, se ei ole aito, eikä viestissä olevaa linkkiä pidä avata, KRP painottaa.

Lepola korostaa, että rikosilmoitus kannattaa tehdä ja nettilomake täyttää, koska siten pysyy mukana rikosprosessissa ja saa mahdollisuuden esittää vaatimuksensa asiassa.

– Sähköinen lausuma on pyritty rakentamaan niin, että sen täyttäminen ja sitä kautta kuulluksi tuleminen on mahdollisimman vaivatonta asianomistajille. Lomake sijaitsee poliisin omalla alustalla, jossa on huolehdittu tietoturvasta ja lomakkeen täyttäminen on turvallista, Leponen kertoo.

Vastaamo asetettiin konkurssiin tämän vuoden helmikuussa, ja sen psykoterapiatoiminta siirtyi Verve Terapialle.

Maria Rosvall

STT

Kuvat: