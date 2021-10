Kommentti: Kuinka pitkään Huuhkajat lentää aallonharjalla?

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen tuloksellinen muodonmuutos oli Hans Backen surullisenkuuluisan päävalmentajakauden jälkeen hämmästyttävä. Korona-aika on puolestaan ollut hämmästyttävä monin tavoin muuten muttei niinkään Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen näkökulmasta.

Huippumaita kuten Ranskaa, Belgiaa ja EM-kisavoitosta huolimatta myös Tanskaa vastaan Huuhkajat on ollut täysin viennissä virallisissa otteluissa. Samoin kummatkin MM-karsintojen Ukraina-ottelut näyttivät kentällä sen eron, mitä pelaajien markkina-arvolta neljä kertaa suuremmalla Ukrainalla pitäisikin edukseen olla.

Onnekas vierastasapeli Ukrainassa, lopulta enimmäkseen ansaitut voitot Kazakstanista ja Kazakstanin lukuisat hämmentävät venymiset pitävät Huuhkajat-pöhinän edelleen positiivisena.

Jatkokarsintapaikka on mahdollisuuksien rajoissa pitkälle marraskuuhun. Edelleen on täysin mahdollista, että Ranska tulee pelaamaan sille merkityksettömän päätöskierroksen ottelun kalsealle Helsingin Olympiastadionille WC-maailman välittömään läheisyyteen.

Markku Kanervan pysyvämpi päävalmentaja-aikakausi alkoi loppuvuonna 2016. Sen jälkeen useiden vastustajien päävalmentajat ovat vaihtuneet juuri ennen tai jälkeen kuin kyseiset maajoukkueet ovat kohdanneet Suomen.

Pysyvyys on pitänyt Suomea pinnalla sen lisäksi, että pallo on pomppinut joukkueelle suotuisasti lukuisissa yhden maalin voitoissa ratkaisevan tärkeissä vaiheissa. Sattumasta on tietysti enimmäkseen turhaa puhua siinä vaiheessa, kun toteaa Teemu Pukin tehneen maaliskuusta 2019 lähtien 16 maalia 16:ssa arvokisojen karsintaottelussa.

Samaan aikaan Kanervasta on tullut nelinkertainen valinta Suomen vuoden valmentajaksi. Vasta lauantain Ukraina-tappion jälkeen alkoi tulla vähitellen ensimmäisiä sivulausepohdintoja siitä, mikä on hänen asemansa. Sopimus on solmittu ensi vuoden loppuun asti. Voitto Kazakstanista oli iso asia myös sikäli, että mikään mahti tai tulos jäljellä olevista Bosnia- ja Ranska-karsintapeleistä tuskin uhkaa sopimuksen ennenaikaista lopettamista.

Fakta on edelleen se, ettei Suomen pelaajamateriaali ole nimilistat vierekkäin laittaen Euroopan top-16:ssa, vaikka tuloksilta se on edennyt jo useamman vuoden ainakin lähellä sitä. Pelaajien seurajoukkuestatukset edellyttäisivät meneillään olevassa MM-karsintalohkossa neljättä sijaa. Jokainen pykälä sen yläpuolella olisi vähintään pieni venyminen.

Vaikka tie tyssäsikin EM-kisoissa alkulohkoon ja tiistainen voitto oli tänä vuonna vasta kolmas kolmestatoista ottelusta, etenee Suomi edelleen aallonharjalla. Ensi kesänä alkavassa Kansojen liigassa joukkue kuuluu toiseksi kovatasoisimpaan liigaan, ja suotuisalla arpaonnella mainioille tuloksille voisi olla odotettavissa jatkoa.

Harva on unohtanut Islannin maineteot EM2016- ja MM2018-turnauksissa. Joukkue ratsasti niillä saavutuksilla pari vuotta, kunnes eteen on tullut arki.

Islanti jäi monista elämänsä tilaisuuksista huolimatta ulos EM-kisoista ja putosi Kansojen liigassa samaan kategoriaan Suomen kanssa. MM-karsinnoissa se on onnistunut voittamaan kahdeksassa ottelussa ainoastaan Liechtensteinin, eli syöksykierre jatkuu.

Ihannemaailmassa Suomi saisi samaan Kansojen liigan lohkoon Islannin ja Armenian. Se taas merkitsisi hyvää mahdollisuutta niin sanottuun varapatruunaan varsinaisiin EM-karsintoihin, jotka alkavat maaliskuussa 2023.

Teemu Pukki on tuolloin 33-vuotias, topparit Paulus Arajuuri ja Joona Toivio täyttävät pian karsintojen alkamisen jälkeen 35 vuotta. Samaan aikaan Suomen alle 21-vuotiaiden joukkueen jatkomahdollisuudet omissa EM-karsinnoissa ovat tiistai-illan voitosta huolimatta suhteellisen ohuet.

Mikään ei takaa sitä, että aallonharja kantaa esimerkiksi kahden vuoden päähän. Kantaa tai ei, on Suomi tehnyt tuloksia suorituskykyjensä ylärajoilla jo vuosikaudet.