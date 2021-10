Kuluttajien ja yritysten luottamus laskivat lokakuussa – kovin nousu on takana

Kuluttajien luottamus laski lokakuussa verrattuna syyskuuhun, kertoo Tilastokeskus. Taso pysyi kuitenkin edelleen selvästi yli indikaattorin pitkän ajan keskiarvon, joka on -1,7.

Lokakuun lukema oli 2,7, kun syyskuussa indikaattorin lukema oli 6. Viime vuoden lokakuussa oltiin vielä syvällä koronakuopassa ja lukema oli -6,9.

EK:n Suhdannebarometrin mukaan elinkeinoelämän suhdannetilanne on jatkunut hyvänä, mutta näkymät ovat vaimentuneet. Barometrin perusteella kiivain kasvuvaihe on jäämässä taakse, sillä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku laski heinäkuusta.

– Koronasta palautumisen kiivain vaihe on jäämässä taakse, koska vuosi sitten syvin kuoppa oli jo ohitettu. Hyvässä suhdannetilanteessa kasvun esteeksi ovat nousseet hetkeksi taka-alalle jääneet osaavan työvoiman saatavuus, globaalien tarjontahäiriöiden tuomat ongelmat sekä kustannusten nousu. Nämä kaikki lyövät nyt hiekkaa talouden rattaisiin, toteaa EK:n johtaja Sami Pakarinen tiedotteessa.

Palveluissa tilanne on hankala matkailualalla, kun suomalaiset matkustavat ulkomaille, mutta Suomeen ei ole tulijoita entiseen tapaan. Kun kaikkia aloja rassaa alati vaikeutuva työvoiman saatavuusongelma, on yhtälö kasvun jatkumisen kannalta haastava.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies pitää Suomen kannalta olennaisimpana asiana rokotuskattavuuden nostoa.

– Joudumme kuromaan taas muita kiinni, koska tässäkin olemme jääneet jälkijunaan. Rokotepassi rajoitusten vaihtoehtona olisi pitänyt valmistella jo keväällä, jotta se olisi voitu ottaa aiemmin käyttöön. Samalla se olisi kannustanut rokotteen ottamiseen, Häkämies sanoo tiedotteessa.

Kuluttajat odottavat hintojen nousevan

Kuluttajien odotukset kuluttajahintojen noususta olivat selvästi nousussa ja ylitti jo selvästi pitkän ajan keskiarvonsa.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki piti inflaatio-odotusten nousua ymmärrettävänä, sillä kuluttajahintojen nousu on jo alkanut näkyä.

– Riski aiempaa korkeammassa inflaatiosta on myös otettava vakavasti, Kuoppamäki kirjoitti kommentissaan.

Omaa rahatilannettaan kuluttajat pitivät erinomaisena. Asunnon ostoaikeita oli monella ja myös suunnitelmat tehdä kotona peruskorjauksia olivat yleisiä. Lisäksi erittäin moni harkitsi auton ostoa seuraavan vuoden aikana.

Korona-ajan väistyminen näkyi siinä, että useampi kuluttaja suunnitteli matkaa ulkomaille kuin viihde-elektroniikan hankkimista. Näin kävi ensimmäistä kertaa sitten koronamaaliskuun 2020.

– Kuluttajien ostoaikeissa on nähtävissä pientä siirtymää kohti koronaturvallisempaa yhteiskuntaa, Kuoppamäki totesi.

Luottamus oli kuten tavallista selvästi vahvinta pääkaupunkiseudulla ja heikointa Itä-Suomessa. Eläkeläisillä oli synkimmät näkemykset tulevasta, kun taas toimihenkilöt olivat toiveikkaimpia.

Nina Törnudd

STT

Kuvat: