Kuopiossa hamutaan jalkapalloilun tuplamestaruutta – ”Sehän on selvää, että kaikki paineet ovat Helsingissä”

Vielä kuukausi sitten Helsingin Jalkapalloklubi johti miesten jalkapalloliigaa yhdeksän pisteen erolla, kun se tasasi 29. elokuuta Helsingissä pisteet Kuopion Palloseuran kanssa maalein 1-1. Kuukausi myöhemmin mestaruustaistossa kolmen pisteen etu on KuPSilla, joka on hävinnyt liigapelin viimeksi toukokuussa.

Kesäkuusta alkaen KuPSin pistekeskiarvo ottelua kohden on ollut häkellyttävä 2,65. Se on miltei yhtä hyvä kuin seuran naisilla (2,68), jotka juhlivat viime lauantaina Helsingissä Suomen mestaruutta. Kuopio on vaivihkaa kaappaamassa jalkapallopääkaupungin valtikan Helsingiltä.

– Se (menestys) on tullut ehkä vähän huomaamatta, mutta toivotaan, että miehetkin hoitavat mestaruuden. Ollaan puhuttu, että mentäisiin sitten yhdessä juhlimaan torille, paljastaa KuPSin naisten päävalmentaja Ollipekka Ojala.

KuPS on hakenut synergiaetuja naisten ja miesten joukkueiden yhteistyöstä, mikä vaikuttaa toimivan.

– Koen, että valmennusten yhteistyö ja hyvä ilmapiiri heijastuu pelaajiin. Minä olen vetänyt miesten loukkaantuneille pelaajille harjoitteita europelien aikaan, ja meidän maalivahtimme ovat olleet miesten harjoituksissa mukana. Kuilu tai viiva naisten ja miesten joukkueiden välistä alkaa poistua. On vain KuPS, sanoo Ojala.

Väyrynen jo maalipörssin kolmas

Elokuun lopun KuPS-ottelun jälkeen HJK on kokenut kolme peräkkäistä kotitappiota, joista viimeisen sunnuntaina yläjatkosarjan avauksessa SJK:lle. Mikäli ihmeitä ei tapahdu, HJK:n on pakko voittaa KuPS päätöskierroksen keskinäisessä ottelussa Kuopiossa 31. lokakuuta.

– Sehän on selvää, että kaikki paineet ovat Helsingissä. Olen pelannut HJK:ssa, joten tiedän, että siellä on paljon paineita. Meillä on loistava tilanne, myhäili KuPS-hyökkääjä Tim Väyrynen lauantaina Ilves-voiton jälkeen Ruudun haastattelussa.

Elokuussa KuPSiin siirtynyt Väyrynen on ollut loistohankinta. Hänen seitsemän maalin saldonsa on jo parempi kuin yhdelläkään HJK-pelaajalla. Viime kaudella sarjan maalipörssin 16 osumalla voittanut Roope Riski on tehnyt HJK:n kymmenessä europelissä yhdeksän maalia, mutta liigamaaleja hänellä on vasta neljä.

Maalipörssissä kolmanneksi Urho Nissilän (KuPS) ja Jake Jervisin (SJK) rinnalle kiilanneen Väyrysen puhti tuskin riittää maalipörssin voittoon, sillä Interin Benjamin Källman on osunut 11 kertaa. Källman saanee maalikuninkaan tittelin alehintaan, sillä miesten jalkapalloliigan maalikuningas on jäänyt edellisen kerran alle 15 maalin vuonna 2014.

Viime kaudella kymmeneen maaliin oli 22 pelin jälkeen yltänyt kolme pelaajaa. Kaikkiaan maaleja oli tehty 22 kierroksen jälkeen 372, nyt vain 310.

Miljoonat pelissä

Mestaruuden arvo ei ole vain nimellinen, koska Konferenssiliigan myötä Suomen mestaruuden kerrannaisarvo voi olla useita miljoonia euroja. Tänä vuonna paikka kilpailun lohkovaiheessa toi HJK:lle noin kolme miljoonaa euroa, ja lohkovaiheessa jokainen voitto tuo puoli miljoonaa lisää.

HJK:lle riitti tänä vuonna lohkovaihepaikkaan kahden karsintakierroksen selvittäminen, SM-hopeamitalistilta samaan vaaditaan neljä peräkkäistä voittoa. Miljooniin käsiksi pääseminen käytännössä edellyttää Suomen mestaruutta.

Alajatkosarjassa ei pelata miljoonista, vaan sarjapaikoista. KTP:n suora putoaminen on sinettiä vaille valmis, AC Oulun tie vienee liigakarsintaan.

Yläjatkosarjassa pronssista kisaavat tiukimmin Inter ja SJK, europelipaikkaan oikeuttavaa neljättä sijaa tavoittelevat vielä HIFK ja Ilves.

Antti Salmensaari

STT

Kuvat: