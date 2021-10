Kurpitsa saanut ihmismassat liikkeelle – Valehtelisin, jos sanoisin, että tämä on täysin suunnitelmallista, puutarhayrittäjä Esa Rannikko sanoo

Lähialueen parkkipaikat pullistelevat ja tuloväylät täyttyvät Halikossa kurpitsojen tähden monena iltana.

– Kävimme jo päivällä hakemassa kymmenen kurpitsaa ja tulimme illalla uudestaan, kertoi Pöytyältä tullut Amanda Paton.

Hän kuului seurueeseen, jossa olivat mukana myös hänen isänsä Chris Paton sekä Johanna Pinta. Syynä uuteen reissuun illalla oli itse kurpitsalyhty.

– Siitä se tunnelma tulee, kun on pimeätä ja kurpitsalyhtyjen valoja, Amanda Paton tunnelmoi.

Moni muukin oli tullut tiistaina ihailemaan hämärtyvän illan kurpitsalyhtyjä, muun muassa Porvoosta ohikulkumatkalla ollut nainen, joka esittäytyi vain etunimellään Anna-Leenaksi. Ylöjärveltä saakka tuli puolestaan Evi Ylijoki , joka oli napannut mukaansa Kaarinassa asuvan Heta Tossavaisen.

– Innostuin vähän, ehkä kaiverran oman kurpitsan, Heta Tossavainen suunnitteli.

Puutarhayrittäjä Esa Rannikon Kurpitsapuistosta on paisunut kaksiviikkoinen tapahtuma, joka on houkutellut paikalle vuosi vuodelta enemmän ja yhä kauempaa ihmisiä.

– Ihmisiä on tullut jopa 700 kilometrin päästä, auto lastattu täyteen kurpitsoja, Rannikko hämmästelee suosiota.

Hän huomasi tämän vuoden Kurpitsaviikot-tapahtumassa selvän suuntauksen.

– Kävijöitä oli ensin eniten Salosta, sitten pitkään Turusta, mutta eilen (maanantaina) eniten Helsingistä. Kakkosena tuli Espoo, hän arvioi.

Kuvia kurpitsapuistosta jaetaan somessa ja sana kiirii ympäri maata.

– Valehtelisin, jos sanoisin, että tämä on täysin suunnitelmallista, Rannikko sanoo.

Ihmisiä on hänen arvionsa mukaan käynyt tähän mennessä jo enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Hän arvioi sadantuhannen kävijän rajapyykin täyttyneen tiistaina.

Määrän odotetaan kasvavan, sillä tapahtuma päättyy vasta sunnuntaina puolenyön aikaan ilotulitukseen.

Tapahtuma sai alkunsa neljä vuotta sitten, kun Rannikko halusi ilahduttaa paikallisia ihmisiä kurpitsalyhdyillä.

– Teimme 250 lyhtyä ja tuntui, että se on hirvittävän paljon, mutta jo sitä seuraavana vuonna alettiin tehdä puistoa.

– Nyt ollaan taas uudella tasolla, kurpitsalyhtyjä on tehty yli sata kuutiota, hän laskee.

Rannikon arvio tarkoittaa kuutiometrin kokoista häkkiä, johon valmiit lyhdyt ladotaan, mutta kappalemäärää hän ei osaa sanoa.

Tapahtumaa varten kurpitsaa on kasvanut 38 hehtaarilla. Rannikko ei vielä tiedä ensi vuoden määrää, mutta aikoo jatkaa erikoiskurpitsojen kokeilua.

Halikon kirkkoon suunnitellaan valotaideteosta

Kurpitsaviikkojen innoittamana ollaan suunnittelemassa myös Halikon kirkon valaisemista ensi vuoden tapahtumassa. Idean sai Salon seurakunnan johtava kanttori Kaisa Suutela-Kuisma, joka sanoo valotaiteilija Timo A. Aallon lähtevän mukaan työhön, jota hänen poikansa Markus Kuisma suunnittelee.

– Kirkko valaistaisiin Kurpitsaviikkojen aikana muutamana iltana suureksi taideteokseksi, Suutela-Kuisma kertoo.

Suosio näkyy myös lähialueen yrityksissä

Rannikon Kurpitsapuiston suosio heijastuu myös lähialueelle. Halikon Yrittäjät on kutsunut Kurpitsaviikot-tapahtumaan lähialueen kahviloita ja ravintoloita sekä muita yhteistyökumppaneita.

Salon seudun ammattiopiston opiskelijoita on mukana viestimässä tapahtumasta somen ja nettisivujen avulla.

Esimerkiksi Halikon Kurpitsapuiston lähellä sijaitseva Rikalanmäen ravintola on täyttynyt iltaisin asiakkaista jopa niin, että aina eivät kaikki ole mahtuneet sisälle.

– Kurpitsa näkyy menussa ja aukioloja on laajennettu, kuvailee yrittäjä Eija Halkilahti Rikalan Krouvista.

Esa Rannikko iloitsee muiden osallistumisesta ja muistuttaa, että yhteistyössä on voimaa. Hän iloitsee myös Design Hillin osallistumisesta tapahtumaan.

– Siellä jo kurpitsat toivottavat moottoritieltä tulijat tervetulleiksi kurpitsapääkaupunkiin, hän sanailee.

Sanaleikki kuvailee samalla tapahtuman henkeä, jossa Rannikko näkee hyvän mielen. Ilo heijastuu kävijöistä.

Sitä hän on huomannut ihan henkilökohtaisesti, kun paikalle on tullut varta vasten hänelle merkityksellisiä ihmisiä tervehtimään.

– Esimerkiksi Eelin ensimmäinen tehohoitaja, hän kertoo.

Rannikon nyt kymmenvuotias Eeli-poika joutui sydämen vuoksi heti synnyttyään tehohoitoon.

Kurpitsapuisto Esa Rannikon mansikkapellolla on houkutellut kaikenikäisiä. Busseittain tulleiden kävijöiden joukossa ovat olleet niin eläkeläisryhmät kuin nuorten jalkapallojoukkuekin.

Busseilla ja henkilöautoilla tulevat ovat saaneet taiteilla parkkipaikkojen kanssa, mutta apuna on ollut yrittäjien koordinoima liikenteenohjaus, jonka kuluista Rannikko on vastannut.

Hän on saanut runsaasti vinkkejä mahdollisista muista tapahtumapaikoista ja kertoo miettivänsä ideoita koko ajan, mutta pohtivansa samalla koko kurpitsatapahtuman ydintä.

– Tunnelma ja henki ovat tärkeitä, hän muistuttaa.

Rannikolle on ehdotettu tapahtumapaikaksi esimerkiksi Salon toria. Hän toteaa, ettei asfaltille voida mennä, sillä monet asiat perustuvat pehmeään maapohjaan.

– Niistä saadaan tuki, emme muuten uskaltaisi pystyttää kurpitsarakennelmia, hän sanoo.

Tärkeää hänelle on myös tapahtuman toimivuus. Kurpitsaviikoissa on kiinni lähes sata henkilöä. Henkilökunta palvelee myöhään iltaan, minkä lisäksi alueella on ympärivuorokautinen valvonta.