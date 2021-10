Kurzin ero liittokanslerin paikalta takaa jatkoa sinivihreälle hallituspohjalle – seuraajaksi nouseva ulkoministeri vaikenee, kunnes on vannonut virkavalansa

Eroamalla Itävallan liittokanslerin paikalta korruptiosyytösten takia Sebastian Kurz on todennäköisesti pelastanut konservatiivisen ÖVP-kansanpuolueen ja vihreiden hallituskoalition, arvioivat tarkkailijat.

Kurz ilmoitti erostaan lauantai-iltana sen jälkeen, kun viikon aikana oli tullut julki, että sekä häntä että useita liittolaisia epäillään lahjonnasta ja korruptiosta. Erostaan huolimatta Kurz on kiistänyt toimineensa väärin, ja lauantaina hän edelleen kutsui syytöksiä valheelliseksi ja lupasi selvittää asian. Eroaan hän perusteli sillä, että hän halusi tehdä tilaa ”kaaoksen välttämiseksi”.

Vihreiden johtaja Werner Kogler ilmoitti jo lauantaina, että hallitusyhteistyö puolueiden välillä voisi jatkua. Hän tapasi sunnuntaina ÖVP:tä edustavan ulkoministerin Alexander Schallenbergin, josta odotetaan Kurzin seuraajaa liittokanslerina. Kogler kuvaili tapaamista ”hyväksi ja luottavaiseksi” ja kertoi olevansa tyytyväinen siihen, että hallituskoalition työlle avautuu uusi mahdollisuus.

Sen jälkeen Schallenberg tapasi presidentti Alexander Van der Bellenin. Ennen tapaamistaan presidentin kanssa Schallenberg huomautti medialle, että tilanne on vaikea kaikille, mutta hänestä nyt on toimittu vastuullisesti.

Presidentti sanoi televisioidussa puheessaan nimittävänsä Schallenbergin pääministeriksi maanantaina.

– Hallituskriisi on ohi, hän totesi.

Oppositio on sanonut, että Kurzin ero ei riitä, koska hän jatkaa ÖVP:n johtajana ja nousee puolueen ryhmänjohtajaksi parlamentin alahuoneessa. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Pamela Rendi-Wagner nimitti Kurzia jo ”varjokansleriksi”.

Mainetta kiillotettiin väärennetyillä kyselyillä

Kurziin kohdistunut tutkinta tuli julkiseksi keskiviikkona, kun ilmeni, että poliisi oli tehnyt kotietsintöjä sekä liittokanslerin toimistossa, ÖVP:n päämajassa sekä useiden Kurzin läheisten luona. Kurzin ja hänen liittolaisten epäillään monena vuonna ostaneen peukaloituja mielipidemittauksia, joiden tuloksia väännettiin Kurzille suosiollisiksi.

Nämä mittaukset on Die Pressen mukaan maksettu valtiovarainministeriöstä käsin valelaskujen perusteella. Lisäksi Kurzilla epäillään olleen sopimus Österreich-tabloidin kanssa, joka julkaisi peukaloidut mielipidemittaukset maksusta.

Kurzin lisäksi tutkittavana on yhdeksän muuta ihmistä. Epäillyt teot ajoittuvat vuosille 2016-2018.

ÖVP ja vihreät ovat hallinneet yhdessä sitten viime vuoden tammikuun. Maa oli tuolloin joutunut uusiin vaaleihin niin sanotun Ibiza-skandaalin jälkeen, joka johti ÖVP:n ja oikeistopopulistisen FPÖ-puolueen hallituksen kaatumiseen. Itävallan politiikka on viime vuosina ollut myrskyistä, ja monet hallitukset ovat joutuneet eroamaan kesken hallituskauden.

