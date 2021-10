Lääkärivaje pidentää hoitojonoja – Salossa Läntisellä terveysasemalla lääkäriin pääsyä voi joutua odottamaan yli kaksi kuukautta

Saloa pitkään vaivannut lääkärivaje on pidentänyt hoitojonoja Salossa. Pisin jono on läntisellä terveysasemalla, jossa keskimääräinen odotusaika kiirettömään hoitoon oli syyskuun alussa peräti 70 päivää.

Toiseksi pisimpään lääkärille pääsyä joutuvat odottamaan Halikon terveysaseman asiakkaat, 54 päivää. Perniön terveysasemalla lääkäriin pääsee keskimäärin 33 päivässä ja pääterveysasemalla 27 päivässä. Tilanne on heikentynyt miltei jokaisella terveysasemalla verrattuna vuoden takaiseen.

Parhain tilanne on Kiikalan ja Kiskon terveysasemilla, joissa kummassakin kiireettömään hoitoon lääkärin vastaanotolle pääsee seitsemässä päivässä.

Lääkärivajetta on ollut Salossa koko vuoden ajan.

– Taustalla on viranhaltijoiden eläköitymisiä, perhevapaita ja opintovapaita, joihin ei ole valitettavasti saatu kattavasti sijaisia. Lisäksi avoterveydenhuollon lääkäreitä on keväällä ja kesällä siirretty terveyskeskussairaalaan paikkaamaan työvoimapulaa, sanoo vt. terveyspalveluiden johtaja ja vt. vastaava lääkäri Petri Salo.

Syksyllä lääkärivaje on painottunut nimenomaan läntiselle terveysasemalle, eikä tilanteeseen ole luvassa nopeaa helpotusta. Läntisellä terveysasemalla pitäisi olla kymmenen terveyskeskuslääkäriä. Tällä hetkellä vaje on noin puoli lääkäriä, ja joulukuussa sen ennustetaan kasvavan 3,5 lääkäriin.

Saloon haetaan tällä hetkellä kahta ylilääkäriä, kolmea terveysasemien lääkäriä ja kolmea hammaslääkäriä.

– Kolmen sairaalalääkärin haku päättyi muutama viikko sitten valitettavasti ilman tulosta.

Salon mukaan jonotustilanne on osassa terveysasemista valitettavan pitkä, vaikka hoitotakuun katsotaan täyttyvän, mikäli kiireettömään hoitoon lääkärin vastaanotolle pääsee kolmessa kuukaudessa.

– Jonotusajoissa näkyy henkilöstövaje ja tämän vajeen epätasainen jakauma yksiköiden välillä.

– Henkilöstö on tehnyt hienoa ja joustavaa työtä perustoimintojen pyörittämisessä kuormittavassa pandemiatilanteessa, Salo huomauttaa.

Myös korona työllistää edelleen merkittävästi terveyspalveluita. Salon mukaan koronan aiheuttama kuormitus terveydenhuollolle uhkaa kasvaa edelleen.

– Koronaan liitännäiset työtehtävät ovat edelleen terveyspalveluille merkittävä resurssien käyttökohde. Korona työllistää puhelin- ja chat-liikenteenä, näytteenotossa, infektiovastaanotolla lääkärin ja hoitajan vastaanottokäynteinä, tartunnanjäljityksessä ja karanteenipäätösten kirjoittamisessa.

Suun terveydenhuollon odotusajoissa ei ole tapahtunut viime aikoina merkittäviä muutoksia.

– Koronan jälkeistä hoitovelkaa on silti edelleen jonossa. Suun terveydenhuollossa on aika ajoin hammaslääkärien ja hoitohenkilöstön työntekijäpulaa ja rekrytointihaasteita. Nyt käynnissä olevaan hammaslääkärien hakuun on saatu kiitettävästi hakijoita, Salo kertoo.

Kiireettömissä tapauksissa hammaslääkärin vastaanotolle pääsee Salossa keskimäärin 2–3 kuukaudessa.

Lääkinnälliseen kuntoutukseen pääsyä joutuu odottamaan muutamista päivistä liki kolmeen kuukauteen. Pisin jono on fysioterapiaan ja toimintaterapiaan. Molemmissa odotusaika on pahimmillaan liki kolme kuukautta

– Työmäärä on lisääntynyt etenkin fysioterapiassa. Kuntoutuksen asiakkaita ohjataan kunnan palveluihin aiempaa enemmän muun muassa sairaanhoitopiiriltä, Kelalta ja Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskukselta.

– Myös apuvälineiden arviot ja käyttö ovat lisääntyneet, Salo jatkaa.

Toimintaterapian puolella pitkät odotusajat ovat aikuisten toimintaterapiassa.

– Aikuisten toimintaterapiassa on ollut runsaasti poissaoloja, joiden sijaistaminen saatiin käyntiin vasta syyskuussa.

Odotusaika kiireettömään hoitoon lääkärin vastaanotolle Salossa

Tilanne 2. syyskuuta (suluissa vuoden takainen tilanne)

Pääterveysasema 27 päivää (34)

Läntinen terveysasema 70 päivää (42)

Halikon terveysasema 54 päivää (29)

Perniön terveysasema 33 päivää (24)

Kiikalan terveysasema 7 päivää (5)

Kiskon terveysasema 7 päivää (6)

Kuusjoen terveysasema 20 päivää (19)

Suomusjärven terveysasema 8 päivää (27)

Lähde: Salon terveyspalvelut

Kiireettömän erikoissairaanhoidon jonot taas kasvussa

Kiireettömän erikoissairaanhoidon jonot ovat taas kasvussa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.

Yli puoli vuotta kiireetöntä hoitoa odottaneita oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä elokuun lopussa 572, kun huhtikuussa hoitoon pääsyä odotti 420 ihmistä.

Vuoden takaiseen verrattuna sairaanhoitopiiri on kuitenkin saanut purettua hoitojonoa. Viime vuoden elokuun lopussa yli puoli vuotta hoitoa odottaneita oli vielä 713.

– Tilanne on samankaltainen koko maassa. Koronaepidemian vaikutus pitkään hoitoa odottaneisiin alkoi näkyä vuonna 2020, jolloin ensimmäistä kertaa yli puoli vuotta odottaneiden potilaiden määrä kasvoi reilusti, sanoo kehittämispäällikkö Pia Tuominen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Kaikkiaan kiireetöntä hoitoa odotti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä elokuun lopussa hieman yli 12 000 henkilöä.

Tuomisen mukaan hoitojonot kasvavat parhaillaan myös sen takia, että kirjoitettujen lähetteiden määrä on noussut merkittävästi.

– Ihmiset hakeutuvat nyt helpommin hoitoon. Koronapandemian alussa moni pelästyi tilannetta, eikä lääkäriin uskallettu välttämättä mennä, hän sanoo.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella pitkiä jonoja on muun muassa ortopediassa ja silmäsairauksissa.

Lonkan tai polven tekonivelleikkaukseen jonotti elokuun lopussa kaikkiaan liki 300 henkilöä.

Silmäsairauksissa suurin osa odottaa kaihileikkaukseen pääsyä. Kaihileikkaukseen on jonossa noin 250 henkilöä.

Hoitotakuun määrittelemät ajat