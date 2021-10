Lääketieteen Nobel-palkinnon saavat lämpötila- ja kosketusreseptorien tutkijat David Julius ja Ardem Patapoutian

Lääketieteen Nobel-palkinnon saavat yhdysvaltalaistutkijat David Julius ja Ardem Patapoutian työstään lämpötilaa ja kosketusta aistivien reseptorien tutkimuksessa. Palkinnon saajat julkistettiin tänään Tukholmassa.

Nobel-raadin mukaan palkittavat selvittivät, mikä laittaa liikkeelle hermoimpulssit, joiden kautta ihmiset havaitsevat lämpötilaa ja painetta.

Raadin mukaan löydöksistä alkanut tutkimustyö on nopeasti kasvattanut ymmärrystä siitä, miten ihmisen hermosto aistii lämpöä, kylmää ja mekaanisia ärsykkeitä.

Julius käytti chilipaprikoista löytyvää kapsaisiinia tunnistamaan lämpöön reagoivan sensorin ihon hermopäätteissä. Kapsaisiini aiheuttaa polttavaa tunnetta.

Patapoutian puolestaan löysi paineherkkiä soluja käyttäen uuden sensorien luokan, joka reagoi mekaanisiin ärsykkeisiin sisäelimissä ja iholla.

Raati luonnehtii Juliuksen ja Patapoutianin löydöksiä läpimurroiksi. Raadin mukaan tutkijat tunnistivat ratkaisevia puuttuvia palasia siinä, miten aistien ja ympäristön monimutkainen vuorovaikutus ymmärretään.

Palkintoraadin sihteeri Thomas Perlmann kertoi tiedotustilaisuuden myöhästyneen hieman, koska palkinnon saajat oli juuri tavoitettu.

– He olivat äärettömän iloisia ja vaikuttivat hyvin yllättyneitä ja ehkä hieman tyrmistyneiltä, Perlmann kertoi tiedotustilaisuudessa.

Julius ja Patapoutian jakavat noin miljoonan euron arvoisen palkinnon.

Nobel-viikko jatkuu fysiikan palkinnolla

Lääketieteen Nobelin voittajaksi veikkailtiin etukäteen muun muassa koronarokotteissa käytettävän mrna-teknologian kehittäjiä.

Viime vuonna Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia antoi lääketieteen palkinnon hepatiitti C -viruksen löytäjille.

Nobel-viikko jatkuu tiistaina fysiikan ja keskiviikkona kemian palkintojen saajien julkistuksilla. Kirjallisuuspalkinnon vuoro on torstaina, ja perjantaina Oslossa paljastetaan Nobelin rauhanpalkinnon saaja.

Taloustiede päättää Nobel-palkintojulkistusten sarjan viikon kuluttua maanantaina.

Julius toimii professorina Kalifornian yliopistossa San Franciscossa. Patapoutian on professorina Scrippsin tutkimusinstituutissa Kaliforniassa.

Maiju Ylipiessa

STT

