Latviassa raportoitiin ennätyksellinen määrä koronakuolemia vuorokauden aikana

Latviassa on raportoitu ennätysmäärä koronakuolemia vuorokauden aikana.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu 64 ja uusia tartuntoja yli 2 900. Kuolemantapausten määrä on suurin päivittäinen luku koko koronapandemian aikana.

Edellisen tartunta-aallon aikana viime vuoden joulukuussa Latviassa raportoitiin 44 ihmisen kuolleen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Viimeisen vuorokauden aikana koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleista ihmisistä 86 prosentilla ei ollut lainkaan koronarokotusta tai vain rokotuksen ensimmäinen annos. Vuorokauden aikana kuolleista ihmisistä kuusi oli alle 60-vuotiaita.

Vuorokauden aikana raportoiduista uusista tartunnoista 70 prosenttia on todettu täysin rokottamattomilla tai ihmisillä, jotka ovat saaneet vain yhden rokoteannoksen.

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku on Latviassa kahden viime viikon ajalta noin 1 764 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Runsaan 1,9 miljoonan asukkaan Latviassa on raportoitu koronaviruspandemian aikana lähes 212 000 koronavirustartuntaa ja yli 3 100 virukseen liittyvää kuolemaa.

STT

