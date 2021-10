Lauri Korpikoski palaa TPS:n kokoonpanoon – Turun Palloseura selvitti epäilyt työpaikkasyrjinnästä, eikä halua kommentoida asiaa enempää

Kokenut hyökkääjäpelaaja Lauri Korpikoski on palaamassa jääkiekon liigaseura TPS:n kokoonpanoon. Seura ilmoitti tiistaina, että Korpikosken sairausloma päättyy ja pelaaja liittyy seuran toimintaan keskiviikkona, kun joukkue on palannut Ruotsissa pelattavasta CHL-ottelusta.

NHL:ssä kymmenen kautta pelannut Korpikoski kävi alkuvuodesta lonkkaleikkauksessa, aloitti jääharjoittelun huhtikuussa ja on seuran mukaan kuntouttanut sen jälkeen itseään.

– Kuntoutuminen on kuitenkin edennyt niin, että hän pystyy nyt aloittamaan harjoittelun joukkueen mukana ja hakee täyttä pelikuntoa noustakseen pelaavaan kokoonpanoon, TPS ilmoitti tiedotteessaan tiistaina.

Samalla TPS kiisti julkisuudessa esiintyneet tiedot, että seura olisi sulkenut Korpikosken joukkueen toiminnasta.

– Hän on ollut sairauslomalla, johon hakeudutaan työntekijän toimesta ja päädytään lääkärin määräyksestä. Seura ei ole myöskään esittänyt Korpikoskelle sopimuksen purkamista. Hän on koko ajan ollut tervetullut joukkueeseen, kuten olemme jo aiemmissa yhteyksissä todenneet, tiedote jatkui.

TPS on teettänyt tapauksesta ulkopuolisen asiantuntijan kanssa selvityksen.

– Seuraa kohtaan on julkisuudessa esitetty syytöksiä työpaikkasyrjinnästä, ja olemme luonnollisesti ottaneet ne erittäin vakavasti. Esiin ei tullut mitään, mikä tukisi esitettyjä syytöksiä työpaikkasyrjinnästä.

TPS ei aio kommentoida asiaa enempää.

– Haluamme yhdessä Korpikosken kanssa keskittyä harjoitteluun ja tuleviin peleihin.

STT

