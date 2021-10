Lauri Markkanen avaa harjoituspelit uuden seuran riveissä ensi yönä – tutussa paikassa

NBA-koripalloliigan suomalaisjätin Lauri Markkasen Cleveland Cavaliers aloittaa valmistautumispelit uuteen NBA-kauteen ensi yönä Suomen aikaa, ja Markkaselle varmasti varsin tunteikkaalla tavalla. Cavaliers kohtaa Chicagossa paikallisen Bullsin, jossa Markkanen pelasi NBA-uransa neljä ensimmäistä kautta ja josta hän lähti kesällä Cavaliersin riveihin.

– En mene yksityiskohtiin, mutta minusta tuntui, että uudet tuulet tekisivät hyvää. Ja olen iloinen tästä tämän hetken tilanteesta, Markkanen kertoi The Athletic -sivuston Bulls-toimittaja Darnell Mayberrynmukaannakuteltuaan kolmosia tuttuihin koreihin Cavsin harjoiteltua Chicagon United Center -hallissa.

Kolmen pisteen heittoja Cavaliers suomalaiseltaan haluaa. Cleveland oli viime kaudella yksi liigan huonoimmista kolmen pisteen heitoissa, onnistumisissa kuin heittoprosentissakin.

– Se, että on kaukoheittouhkaa, avaa tilaa kaikille muille (joukkuetovereille), Cavaliersin päävalmentaja J.B. Bickerstaff muistutti kaukoheittovoiman muistakin eduista hiljattain uutissivusto cleveland.comille.

Päävalmentaja: Markkasesta muuhunkin kuin kaukoheittoihin

Toki Bickerstaffin mukaan Markkasesta on muuhunkin kuin vain kaukoheittäjäksi.

– Hän pystyy ottamaan syötön liikkeessä ja heittämään, ja hän saa koreja isolaatio-tilanteissa (yksi vastaan yksi -paikoissa). En halua hänen tuntevan, että hänen on vain pysyttävä kolmen pisteen linjan takana. Haluan hänen pelaavan koripalloa ja ottavan (kaikenlaisia) heittoja. Hän on dynaaminen hyökkäyspelaaja, ja haluamme hänen näyttävän koko osaamistaan.

Markkanenkin tietää uuden työnantajan toiveet.

– Aggressiivisuutta, ei mitään yksipuolista (pelaamista). Eri juttuja, niin hyökkäyksessä kuin puolustuksessa. Motivaatiota minulla riittää, meillä on hieno porukka täällä. Ja luulen, että meitä on hauska katsella (tällä kaudella), Markkanen pohti cleveland.com-sivuston mukaan hiljattain.

Yön Bulls-kohtaamisen jälkeen Cavaliers pelaa vielä neljä harjoituspeliä. Clevelandissa Markkanen nähdään pelitoimissa ensimmäisen kerran lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa ottelussa Indianaa vastaan. NBA-runkosarjan joukkue aloittaa vieraissa Memphis Grizzliesiä vastaan lokakuun 21. päivän vastaisena yönä Suomen aikaa.

Janne Lehikoinen

STT

