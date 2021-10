Leijonakuningas istahti Taikurin viereen – Jukka Jalosella oli kiireinen keskiviikko

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen on kiireinen mies.

Keskiviikkona Jalosen ohjelmassa oli aamulla luento Helsingissä ja keskipäivällä Olympiakomiten ”100 päivää Pekingiin” -tapahtuma. Illaksi hän matkusti Saloon Urheilupuiston golfklubille, jossa hän piti puolen tunnin luennon Vilppaan Business Groupille

– Vähän on kiirettä pitänyt, Jalonen naurahti ennen luentoaan.

”Näin rakennat menestyvän tiimin” -luennon pitänyt Jalonen tuli Vilppaan vieraaksi joukkueen avainpelaajan Juho Nenosen perustaman Sportspotin kautta.

Niin sanottuna perustyönä Jalonen on rakentanut joukkuetta kahden viikon päästä pelattavaan Helsingin EHT-turnaukseen. Ja taustalla koko ajan kummittelee kauden päätavoite, Pekingin talviolympialaiset.

Siinä missä EHT-joukkue koostuu täysin Euroopassa pelaavista, olympiajoukkue koostuu todennäköisesti täysin NHL-pelaajista. Eli samaan aikaan on mietittävä kahta täysin erilaista kokonaisuutta.

– Ei siinä auta kuin mennä yksi asia kerrallaan. Nyt keskityn Helsingin turnaukseen, sitten analysoin turnauksen ja lähden Pohjois-Amerikkaan katsomaan NHL-pelaajia, Jalonen tiivisti.

Yksi Jalosen tutkassa ollut pelaaja on Ilveksen salolaislähtöinen Santeri Virtanen, joka debytoi Leijonissa viime kevään Ruotsin turnauksessa. Virtanen sai turnausmatkalla koronatartunnan, josta toipumiseen meni kuukausia.

– Se oli varmaan sitkein korona, mitä on ollut. Santerilla on ollut hankalaa, mutta ihan selvästi hän on menossa koko ajan eteenpäin, Jalonen vakuutti ja osoitti kädellään kohti golfravintolan kattoa.

Koripallo ei ole Jaloselle vieras laji, vaikka hänen edellinen liveottelu oli kaksi vuotta sitten Dallasissa NBA-seura Mavericksin kotiottelussa.

– Luka Doncic oli tuolloin loukkaantuneena ja se pitkä saksalainen (Dirk Nowitzki) pelasi viimeisiä otteluitaan.

– Mutta siis lähinnä olen katsonut korista telkkarista. Maaotteluita ja myös jonkun Vilppaan matsin.

Jalonen kuuluu myös pitkään jatkuneeseen maajoukkueen päävalmentajien ”aivomyrskyyn” yhdessä Henrik Dettmannin (koripallo), Petteri Nykyn (salibandy) ja Markku Kanervan (jalkapallo) kanssa. Nelikko kokoontuu satunnaisesti jakamaan omia kokemuksiaan ja sparraamaan toisiaan.

Keskiviikon Vilpas–Bisons-ottelussa Jalonen todennäköisesti oppi koripallosta enemmän kuin koko aiemman elämänsä aikana yhteensä. Hän nimittäin seurasi ottelun Vilppaan valmennusryhmään kuuluvan Teemu Rannikon vieressä.​