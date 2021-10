Lepäämään määrätty kuningatar Elisabet vietti yhden yön sairaalassa

Kuningatar Elisabet vietti keskiviikon ja torstain välisen yön sairaalassa mutta voi hyvin, Buckinghamin palatsi tiedottaa. 95-vuotiaan kuningattaren kerrotaan menneen sairaalaan alustaviin tutkimuksiin keskiviikkona, ja tämä oli palannut Windsorin linnaan lounasaikaan ja kevyisiin työtehtäviin torstaina.

Jo aiemmin palatsista kerrottiin julkisuuteen, että kuningatar oli perunut matkansa Pohjois-Irlantiin lääketieteellisistä syistä, sillä häntä oli neuvottu lepäämään muutama päivä. Päätös jättää matka väliin ei liittynyt koronavirukseen.

Brittiläinen Press Association -uutistoimisto kertoo, että kuningattaren sairaalakäyntiä ei julkistettu, koska vierailun oli tarkoitus olla pikainen. Lisäksi kuningattaren yksityisyyttä haluttiin suojella.

Yöksi kuningatar jäi PA:n mukaan ”käytännön syistä”. PA ei kerro, mistä sairaalasta on kyse tai millaisia tutkimuksia kuningattarelle on tehty.

Kuningattaren aikataulu on ollut hyvin kiireinen sen jälkeen kun hän palasi Skotlannista pääkaupunkiin lokakuun alussa. Tällä viikolla hän on muun muassa järjestänyt vastaanoton kansainvälisille yritysjohtajille sekä tavannut ulkomailla olevia suurlähettiläitä etäyhteydellä. Ensi kuussa kuningattaren ja monien muiden kuninkaallisten odotetaan osallistuvan YK:n ilmastokokouksen yhteydessä järjestettäviin tilaisuuksiin.

Viime viikolla kuningattaren nähtiin ensimmäistä kertaa käyttävän kävelykeppiä. Kuninkaallisten edustajien mukaan kävelykepin käyttö ei liity mihinkään tiettyyn terveysvaivaan.

STT

Kuvat: