Levyarvio: komea paluu musiikin pariin

Sarparanta: Takaisin merkitykseen (Fullsteam)

Viime ajat kuvataiteeseen keskittynyt Sampsa Sarparanta on kaikessa hiljaisuudessa tehnyt myös uutta musiikkia. Sarparanta-nimeä kantavan yhtyeen debyyttialbumi Takaisin merkitykseen on komea paluu miehen toisen leipälajin pariin.

Uusi levy on korona-ajan pakottamana tehty pitkän kaavan mukaan. Aika parantaa haavat – sanotaan – ja tässä nimenomaisessa tapauksessa jälki on äärimmäisen komeata ja tyylikästä.

Sarparannan musiikki ei ole punk-No Shamea. Sen sijaan se on lyriikoiltaan edelleenkin yhtä vakuuttavaa ja ajan hermolla, mitä Sampsa Sarparanta teki ja esitti edellisen yhtyeensä kanssa. Tässä mielessä pitkän linjan No Shame -fanit ehkä ensin haukkovat henkeä, mutta uskoisin heidän mieltyvän tähän 2020-luvun Sarparanta-maailmaan.

Uutuudella soittaa yhtye, jossa vaikuttavat Sarparannan (laulu, kitara, piano) lisäksi Janne Tanskanen (kitara, pedal-steel), Saska Ketonen (rummut) ja Olli Noroviita (basso). Keikoilla on lisäksi mukana kosketinsoittajana Aki ”Pastori” Toivoniemi. Sarparanta on kaikilta osin tiukan rento bändi.

Musiikista ja lyriikoista vastaa Sampsa Sarparanta. Janne Tanskanen on antanut apua parin biisin säveltämiseen. Upeasti potkivan musiikin on tuottanut Sarparannan kanssa alan kotimainen mestari Jonas Olsson, joka on myös äänittänyt kokonaisuuden. Sovitukset ovat bändin käsialaa.

Sampsa Sarparanta onnistuu tällä levyllä uudistamaan itsensä. Paluuta entiseen ei enää ollut – No Shame hajosi viitisen vuotta siten – ja näin hän on löytänyt musiikkiin uuden mielekkyyden. Samalla monet nuoruuden tärkeät asiat ovat saaneet uuden merkityksen.

Sekä vinyylinä että cd:nä perjantaina julkaistulla levyllä kuullaan kymmenen kappaletta, joista jokainen on toinen toistaan toimivampi herkkupala. Pianovetoinen Ajan henki on yksi helmistä. Toinen vahva tunnelmia ja tuokiokuvia sisältävä ja tekijälleen taatusti tärkeä kappale on päätösraita Tanssi mun haudalla.

Musiikista voi löytää, niin halutessaan, Sampsa Sarparannan tämän ajan suosikit War On Drugsin ja Bruce Springsteenin.

Takaisin merkitykseen on tasokas kokonaisuus niin musiikillisesti kuin myös soundillisesti. Yksi kuluvan vuoden komeimmista suomalaisista levyistä tarjoaa tämän ajan rockia aidoimmillaan ja parhaimmillaan.