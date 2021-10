Lohjan Autokeskus Oy avaa uuden vaihtoautoihin erikoistuneen toimipisteen Salon Meriniittyyn. Myllyojankatu 13:een avataan tammikuussa 1 400 neliömetrin kokoinen Salon Autokeskus Vaihtoauto-outlet.

– Lohjan Autokeskuksen omistaa Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, jonka toiminta-aluetta ovat Salo ja Lohja. On luontevaa tarjota asiakasomistajille vaihtoehto myös Salon alueella. Uskomme myös, että Salossa on imua ja markkinarakoa meidäntyyppisellemme yritykselle, Lohjan Autokeskus Oy:n toimitusjohtaja Niko Kähkönen perustelee Saloon laajentumista.

Lohjan Autokeskuksella on toimipisteet Lohjalla ja Tammisaaressa. Niissä käyttöönotetut uudet vaihtoautokaupan toimintamallit ovat siivittäneet Lohjan Autokeskuksen vaihtoautomyynnin yli 50 prosentin kasvuun edellisvuoteen verrattuna. Reipas kasvu on saavutettu siitäkin huolimatta, että markkina Suomessa on pysynyt ennallaan, ja että nykyisissä toimipisteissä kaivattaisiin kipeästi lisätilaa vaihtoautokaupalle.

– Olemme panostaneet vaihtoautokaupassa paljon etäkauppaan. Käytössämme ovat sähköinen allekirjoitusjärjestelmä ja toimituspalvelu eri puolille Suomea, Kähkönen kertoo.

– Tavoitteena on kahtena ensimmäisenä vuotena hakea Salon vaihtoautomarkkinasta kymmenen prosentin markkinaosuutta hyödyntämällä muun muassa asiakasomistajamarkkinointia, sekä tämän lisäksi myydä pisteestä yli puolet myynnistä muualle Suomeen, hän kuvailee.

Lohjan Autokeskuksen liikkeet Lohjalla ja Tammisaaressa ovat täyden palvelun Toyota-jälleenmyyjäliikkeitä. Salon uudessa vaihtoautomyymälässä tullaan kuitenkin myymään kaikkia automerkkejä.

Uudella vaihtoautomyymälällä on myös työllistävä vaikutus.

– Tarkoitus on palkata myymälään 3–5 henkilöä, Kähkönen kertoo.