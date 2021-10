Lomautettuja työntekijöitä oli syyskuussa enää noin neljännes vuodentakaiseen verrattuna

Lomautettujen työntekijöiden määrä Suomessa on laskenut roimasti viime vuodesta, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö (TYJ) kertoo. Syyskuussa oli lomautettuna lähes kolme neljäsosaa pienempi joukko työntekijöitä kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Työttömyyskassat maksoivat syyskuussa ansiopäivärahaa 17 000 lomautetulle. Viime vuoden syyskuussa lomautettujen määrä oli liki 60 000.

Kaiken kaikkiaan ansiopäivärahaa sai syyskuussa 127 000 ihmistä Suomessa. Määrä on laskenut viime vuoden syyskuusta hieman yli neljänneksellä.

Pandemiaa edeltäneeseen aikaan eli syyskuuhun 2019 verrattuna lomautettuja oli yhä noin kaksinkertainen määrä. Samoin kaikkien ansiopäivärahaa saavien ihmisten määrä oli yli neljänneksen suurempi kuin kaksi vuotta sitten syyskuussa.

Kuluvan vuoden kulut viime vuoden tasolla

Vaikka ansiopäivärahan saajien määrä on laskenut viime vuodesta, ovat kulut pysyneet ennallaan. Työttömyyskassat olivat maksaneet kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä liki 2 miljardia euroa ansiopäivärahaa. Summa on vain kaksi prosenttia pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Tämä johtuu siitä, että viime vuonna koronapandemia alkoi näkyä työttömyyskassojen maksatuksessa vasta huhtikuussa. Tänä vuonna ansiopäivärahaa on maksettu koronan takia poikkeuksellisen paljon jo vuoden alusta lähtien.

Toiminnanjohtaja Aki Villman TYJ:stä ennustaa, että ansiopäivärahaa tullaan maksamaan tänä vuonna todennäköisesti suurin piirtein yhtä paljon kuin viime vuonna.

– Odotukset ovat toki positiiviset loppuvuodelle, mutta mediassa on ollut nyt paljon uutisia, että koronatilanne heikkenee, Vilman sanoo.

– Tämän hetken arviomme on, että ansiopäivärahakulut tulevat olemaan suurin piirtein samalla tasolla kuin viime vuonna.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö on työttömyyskassojen edunvalvoja ja yhteistoimintaelin. Suomen kaikki 21 työttömyyskassaa kuuluvat järjestöön. Kassoissa on jäseninä noin kaksi miljoonaa palkansaajaa ja yrittäjää.

