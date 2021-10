Lontoolaispoliisille syyte raiskauksesta vain päiviä sen jälkeen, kun toinen poliisi tuomittiin murhasta ja raiskauksesta

Britannian pääkaupungissa Lontoossa on nostettu raiskaussyyte virassa ollutta poliisia vastaan, poliisi kertoi sunnuntaina. 46-vuotias konstaapeli astuu oikeuden eteen maanantaina.

Syyttämispäätös tehtiin vain päiviä sen jälkeen, kun toinen virassa tekoaikaan ollut poliisi tuomittiin naisen murhasta ja raiskauksesta. Valtavasti huomiota saanut oikeusjuttu on ravistellut erityisesti naisten luottamusta poliisiin.

48-vuotias poliisi Wayne Couzens sieppasi maaliskuussa 33-vuotiaan Sarah Everardin tekaistulla pidätyksellä, jonka jälkeen hän raiskasi ja murhasi naisen. Couzens tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen torstaina.

Poliisin kannalta tilanne on kiusallinen muun muassa siksi, että molemmat poliisit olivat osa Lontoon poliisin yksikköä, jonka vastuulla on parlamentin jäsenten ja diplomaattien suojelu.

Britannian pääministeri Boris Johnson on torjunut syytökset, että poliisissa olisi rakenteellinen ongelma naisvihan tai luotettavuuden suhteen.

– Minun näkemykseni on, että poliiseista ylivoimaisesti suurin osa tekee hienoa työtä, Johnson sanoi.

Pääministerin mukaan ”kaikenikäiset naiset voivat yhä luottaa poliisiin”.

Luottamusta poliisin ja naisten välillä nakersi myös Sarah Everardin muistoksi järjestetyssä mielenosoituksessa nähty poliisiväkivalta, kertoo CNN.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen kansalaisjärjestö Femicide Censusin mukaan Britanniassa virassa olevat tai eläkkeelle jääneet poliisit ovat tappaneet kaikkiaan 16 naista viimeisen 13 vuoden aikana.

Aktivistien mukaan poliisissa on vallalla naisvihamielinen työkulttuuri. Poliiseja epäillään sadoista naisiin kohdistuvista väkivallanteoista vuodessa erityisesti parisuhteissa. Syytöksistä vain noin 3,9 prosenttia päätyy tuomioon. Osuus on merkittävästi pienempi kuin väestön keskiarvo 6,2 prosenttia.

https://edition.cnn.com/2021/10/03/uk/everard-uk-police-gbr-cmd-intl/index.html

STT