Lounais-Suomen Jätehulto laajentaa Korvenmäessä

Lounais-Suomen Jätehuolto laajentaa aluettaan Korvenmäellä. Salon kaupungin kanssa tekeillä olevan kaupan jälkeen sillä on maata kaikkiaan noin sata hehtaaria.

Salon kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunki myy Korvenmäen jätekeskuksen lisäalueeksi 27,5 hehtaaria. Kauppahinta on vajaat 520 000 euroa.

Nykyisen jäteaseman ja Metsäjaanun teollisuusalueen eteläpuolella oleva rakentamaton alue on asemakaavassa varattu muun muassa jätteen käsittelyyn, kierrätykseen, varastointiin ja loppusijoitukseen.

– Alue ostetaan jäteaseman tulevia laajennustarpeita varten jätteenkäsittelyyn ja loppusijoitukseen. Toimintamme Korvenmäessä keskittyy ekovoimalan ympärille, kertoo LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä .

– Kauppa tehdään nyt siksi, että Korvenmäen alueet ovat pitkälti käytössä ja meidän pitää päästä siirtymään uusille alueille.

Heikkilän mukaan tulevien laajennusten jälkeen Lounais-Suomen Jätehuollon alueelle voi tulla sellaisia ulkopuolisia teollisuusyrityksiä, jotka eivät halua sijoittua naapurissa olevalle Metsäjaanun alueelle.

– Neuvotteluja yritysten kanssa on käyty, sanoo Heikkilä.

Tärkeä vetovoimatekijä yrityksille olisi sujuva yhteys moottoritielle.

Korvenmäessä toimii Lounavoima Oy:n jätevoimala. Se on tuottanut lämpöä kaupungin kaukolämpöverkkoon viime keväästä lähtien. Voimala tuottaa myös sähköä.

Lounais-Suomen Jätehuolto on kuntien omistama osakeyhtiö. Lounavoima Oy:n omistajat ovat LSJH ja Salon Kaukolämpö Oy.

Salon kaupunki osti LSJH:lle myytävät alueet vuonna 2010. Ne hankittiin ja kaavoitettiin jäteaseman laajennustarpeisiin.

Nyt myytävä kiinteistö on osittain metsää, osittain se on jo jäteyhtiön käytössä. Kauppahinta on käytännössä sama kuin kaupungin alueesta aikanaan maksama. Hintaan on tehty vain indeksikorjaus.

Korvenmäen jäteaseman avattiin vuonna 1999. Silloin siellä toimii alueen kuntien yhteinen Salon Seudun Jätehuolto Oy eli Rouskis.

Rouskis ja Turun Seudun Jätehulto sulautuivat vuonna 2015 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ksi. Sen suurimmat omistajat ovat Turku ja Salo. Yhtiö huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta.

LSJH:n hoidossa on neljä jätekeskusta ja kahdeksan lajitteluasemaa. Suurimmat jätekeskukset ovat Turun Orikedolla ja Salon Korvenmäessä.

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminta laajenee myös Topinpuistossa Orikedolla, missä se on vuokralaisena. Yhtiön aloitteesta tehty Topinpuiston uusi asemakaava hyväksyttiin viime keväänä. 130 hehtaarin alueella toimii muitakin kiertotalousyrityksiä.