Lounea ja MTK-Etelä-Pohjanmaa yhteistyöhön – MTK:sta Lounean osakas

Lounea Oy ja MTK-Etelä-Pohjanmaa ry ovat allekirjoittaneet keskiviikkona sopimuksen yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on parantaa valokuituverkkojen saatavuutta Etelä-Pohjanmaalla.

Etelä-Pohjanmaa on ollut valokuituverkkojen saatavuudessa maakuntien keskinäisessä vertailussa selvästi viimeisenä. Erityisen huono tilanne valokuidun saatavuudessa on tällä hetkellä mm. Seinäjoen lähiympäristössä olevilla maaseutualueilla.

Yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä toteutettiin suunnattu osakeanti ja MTK:sta tulee Lounean osakkeenomistaja. Maakunnallinen omistajuus ankkuroi Lounean kiinteämmin Etelä-Pohjanmaan alueen toimijaksi ja antaa hyvät mahdollisuudet strategiseen yhteistyöhön maakunnan kehittämiseksi.

MTK-Etelä-Pohjanmaan ja Lounean yhteistyösopimuksen tarkoituksena on tukea erityisesti Etelä-Pohjanmaan maaseudun elinvoiman kehittämistä rakentamalla valokuituverkot kaikkialle, missä niille on tarvetta ja ne voidaan kannattavasti rakentaa. MTK-Etelä-Pohjanmaan roolina on toimia verkkoja rakentavan Lounean yhteistyökumppanina.

– Nyt aloitetun yhteistyön avulla toimintaedellytyksemme Etelä-Pohjanmaalla paranevat ja voimme tehokkaammin toteuttaa strategiamme mukaista valokuituverkkojemme ja muidenkin liiketoimintojemme aluelaajentumista, kertoo tiedotteessa Lounean johtaja Harri Suokko.

MTK-Etelä-Pohjanmaa toimii alueensa maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestönä.

– Meille on erittäin tärkeää, että koko Etelä-Pohjanmaan alueen yrityksillä ja asukkailla on käytössään hyvät ja luotettavat tietoliikenneyhteydet, toteaa tiedotteessa MTK-Etelä-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemi.