”Love jihad” -salaliittoteoria on lisännyt vihamielisyyttä eri uskontojen välisiä avioliittoja kohtaan Intiassa – intialainen toimittajapari pyrkii kumoamaan ennakkoluuloja Instagram-tilin avulla

Pariskunnat poseeraavat Instagram-valokuvissa onnellisina. Valokuvien alla on tekstejä, joissa kerrotaan parien rakkaustarinoista ja vaikeuksista, joita nämä ovat voittaneet saadakseen avioitua.

– Vanhempani vihasivat häntä, hänen äitinsä vihasi minua. He ajattelivat, että olimme kumpikin aivopesseet toisemme suhteeseen — taistelimme toisiamme vastaan, vanhempiamme vastaan, yhteiskuntaa vastaan. Lopulta vanhempamme antoivat periksi, lukee erään julkaisun alla.

Kyseessä on intialainen Instagram-tili, jota pyörittävät intialainen toimittajapariskunta Samar Halarnkar ja Priya Raman ja heidän ystävänsä Niloufer Venkatraman.

Tilin on tarkoitus osoittaa, että eri uskontojen väliset avioliitot ovat, no – onnellisia ja tavallisia. Taustalla on Intian yhteiskunnan kasvava vihamielisyys eri uskontoja edustavia pariskuntia kohtaan – etenkin sellaisia liittoja kohtaan, joissa muslimimies ja hindunainen avioituvat.

Viime vuosina Intiassa on levinnyt niin sanottu ”Love jihad” (rakkausjihad) -salaliittoteoria, jota etenkin hindunationalistiset ryhmät ovat levittäneet.

Salaliittoteoriassa on lyhyesti kyse siitä, että muslimimiehet naisivat hindunaisia kääntääkseen nämä ensin muslimeiksi, jotka synnyttäisivät sitten muslimilapsia. Salaliittoteorian mukaan tämän tarkoituksena on muuttaa Intian väestöpohjaa niin, että maan muslimien määrä ylittäisi hindujen määrän.

Halarnkar kertoo STT:lle, että pariskunta pohti tilin avaamista pitkään. Viimeinen sysäys tilin avaamiselle oli Intiassa viime vuonna noussut kohu paikallisen kello- ja koruvalmistajan Tanishqin mainoksesta.

Mainoksen tarinassa esiintyy hindunainen, joka on avioitunut muslimimiehen kanssa ja viettää appiperheensä kanssa yhteistä juhlaa. Mainos pyrki välittämään viestiä yhtenäisyydestä ja suvaitsevaisuudesta.

Tanishqin mainos joutui kuitenkin vihakampanjan kohteeksi ja syytöksiä Love jihadin edistämisestä. Twitterissä vaadittiin muun muassa yrityksen boikotointia, ja lopulta yritys veti mainoksensa pois.

– Aloitimme tilin, koska lisääntynyt radikalisoituminen häiritsi meitä kaikkia kolmea. Tiedämme itse monia ihmisiä, jotka ovat eri uskonnoista, mutta elävät onnellisessa liitossa, Halarnkar kertoo.

Rakkausavioliitot harvinaisia

Sivuston suosio yllätti sen ylläpitäjät. Heille tulvi tarinoita, jotka eivät koskeneet enää vain eri uskontojen välisiä liittoja. Myös eri kasteja edustavat pariskunnat, ulkomaalaisen kanssa avioituneet intialaiset ja jopa seksuaalivähemmistöjen edustajat lähettivät heille tarinoitaan.

Kaikki tällaiset suhteet ovat Intiassa yhä varsin harvinaisia.

Valtaosa ihmisistä solmii avioliiton samaa uskontoa ja kastia edustavan kanssa, ja usein järjestetyn liiton kautta, jossa perhe on vahvasti mukana puolison valinnassa. Ja vaikka esimerkiksi kastijärjestelmä ei ole enää virallisesti maassa voimassa, myös se vaikuttaa avioliittoihin suuresti.

Rakkausavioliitto ei aina saa varauksetonta tukea parin läheisiltä, puhumattakaan, jos se tapahtuu eri uskontoa tai kastia olevan kanssa.

– Luotettavia tilastoja on vaikea saada, mutta joidenkin arvioiden mukaan avioliitoista vain noin kaksi prosenttia solmitaan uskontojen välillä, viitisen prosenttia taas eri kastien tai uskontojen välillä, Halarnkar sanoo.

Intian noin 1,3 miljardin asukasluvun huomioiden muutamakin prosentti tosin edustaa jo lukumäärissä varsin suurta joukkoa ihmisiä, hän huomauttaa.

Uusi avioliittolaki vaikeuttaa tilannetta entisestään

Intiassa on voimassa vuonna 1954 säädetty erityislaki, joka sallii eri uskontoja edustavien pariskuntien avioliitot ilman, että kummankaan tarvitsee kääntyä. Asiasta on kuitenkin kuulunut ilmoittaa viranomaisille silti etukäteen. Käytännössä niin viranomaisten kuin yhteiskunnan asenteet eri uskontojen välisiä avioliittoja kohtaan ovat olleet nihkeät.

– Avioliittojen solmiminen on ollut laista huolimatta byrokraattista ja vaikeaa. Siksi monille pareille toiseen uskontoon kääntyminen on nähty helpompana ja nopeampana reittinä avioliittoon, sanoo STT:lle lain ja hallintotieteiden apulaisprofessori Ghazala Jamil delhiläisestä Jawaharlal Nehrun yliopistosta.

Nyt monissa Intian osavaltioissa on kuitenkin tullut voimaan uusia lakeja, joiden pelätään vaikeuttavan tilannetta entisestään. Mediassa niitä on kutsuttu Love jihad -laiksi.

Esimerkiksi Intian väkirikkaimmassa osavaltiossa Uttar Pradeshissa eri uskontoja edustavan pariskunnan täytyy nyt ilmoittaa avioliitostaan kaksi kuukautta etukäteen viranomaisille. Jos oikeus katsoo, että toinen osapuoli on ”pakkokäännytetty” puolison uskontoon, voi tästä seurata vankeutta.

Käytännössä kuka tahansa pariskunnan sukulainen voi myös valittaa oikeuteen, jos heidän mielestään toinen osapuoli on käännytetty pakolla.

Viranomaisten mukaan tarkoituksena on suojella naisia pakkokäännytykseltä. Kriitikkojen mukaan laki puuttuu aikuisten, etenkin naisten valinnanvapauteen.

– Nämä lait antavat mahdollisuuden laajalle joukolle sukulaisia puuttua kahden täysi-ikäisen aikuisen avioliittoon, Jamil sanoo.

– Lisäksi ne periaatteessa estävät kääntymisen toisen uskontoon ja erityisesti avioliiton vuoksi. Tämä on luonut mahdollisuuden monille harjoittaa oman käden oikeutta. Lisäksi on ollut tapauksia, joissa molemmat vanhemmat ovat hyväksyneet avioliiton ja silti nämä oman käden oikeutta harjoittavat ryhmät ja viranomaiset ovat sotkeentuneet parin avioliittoon.

Jos viitteitä pakotetusta käännytyksestä löytyy, seurauksena voi olla jopa kymmenen vuoden vankeus.

Korkeimmassa oikeudessa yritykset estää avioliitot ovat kuitenkin kaatuneet.

– Ihmisellä täytyy kuitenkin olla sekä rohkeutta että resursseja, jotta hän jaksaa taistella avioliittonsa puolesta. Ensin sinun täytyy kestää uhkailua ja joutua pahimmillaan pidätetyksi, tämän jälkeen sinun pitää mennä oikeuteen ja jaksaa taistella vuosia asiasta, toimittaja Halarnkar sanoo.

Pariskuntia joutunut pakenemaan jopa turvataloon

Jamilin mukaan syrjintä on laajaa: eri uskontoja edustavilla pareilla voi olla myös vaikeuksia vuokrata asuntoa tai hankkia virallisia henkilöpapereita.

Myös Love Project India -tilin ylläpitäjät ovat päätyneet antamaan tilinsä seuraajille myös henkistä tukea ja neuvoja.

– Monet nuoret parit ovat kirjoittaneet meille ja kysyneet, miten he voivat avioitua. Olemme pyrkineet auttamaan heitä. Monet heistä ovat aidosti peloissaan, etenkin Pohjois-Intian hinduvoittoisilla alueilla eli niin sanotulla hinduvyöhykkeellä elävät, Halarnkar sanoo.

Viime vuosina pariskunnat ovat näyttäneet kohtaavan entistä enemmän jopa suoranaista vihaa. Eri uskontoja edustavia pariskuntia on häiritty ja uhkailtu äärinationalististen hinduryhmien toimesta.

Esimerkiksi intialainen Wire-lehti raportoi tapauksesta, jossa väkivaltaisesta retoriikastaan tunnettu hinduryhmä Karni Sena pysäytti pariskunnan häät, koska heidän mielestään pariskunnan nainen oli pakotettu kääntymään uskontoon avioliittoa varten. He pakottivat naisen poliisiasemalle. Nainen itse kertoi, että hän oli vapaaehtoisesti avioliitossa.

Intialainen nuorten videojournalistien uutismedia Unscripted By ScoopWhoop kertoo Love jihad -ilmiötä käsittelevässä dokumentissaan hindu-muslimipariskunnasta, joka joutui pakenemaan turvataloon uhkailun vuoksi.

– Jotkut naisten perheistä kokevat avioliiton kunnianmenetyksenä. Siksi he puuttuvat asiaan usein väkivalloin, joskus hengenvaarallisen seurauksin. Jotkut vanhemmista myös tekevät rikosilmoituksen ja väittävät, että mies olisi kidnapannut naisen. Tämä on johtanut myös muslimi- tai alempien kastien miesten surmiin, tutkija Jamil kertoo.

Muslimit tikunnokassa

Intian itsenäisyysliikkeen johtajat Mahatma Gandhi ja Jawaharlal Nehru puhuivat muslimien ja hindujen yhteiselon puolesta maassa.

Heidän maallinen kongressipuolueensa hallitsi Intiaa pitkään, mutta ei pystynyt poistamaan väestöryhmien välisiä jännitteitä ja väkivaltaisuuksia.

Vuodesta 2014 vallassa ollut Intian kansanpuolue BJP ja sen pääministeri Narendra Modi on nähty taas hindunationalistisen agendan ajajina, jotka korostavat Intian asemaa hindujen valtiona. Puolue itse taas näkee itsensä intialaisuuden ja sen kulttuurin puolustajana ja on kiistänyt, että syrjisi muslimeja.

Vihamielisyys ja väkivaltaiset hyökkäykset muslimeja kohtaan ovat kuitenkin lisääntyneet Intiassa. Näin arvioi muun muassa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch, jonka mukaan BJP:n poliitikot ovat antaneet avoimen muslimivastaisia kommentteja. Osa on jopa puolustanut muslimeihin kohdistuneita hyökkäyksiä.

Esimerkiksi koronapandemian aikana muslimeista levitettiin salaliittoteorioita ja heitä syytettiin pandemian levittämisestä. Vuonna 2015 50-vuotias muslimimies hakattiin kuoliaaksi, koska hänen epäiltiin tappaneen lehmän, joka on hindujen pyhä eläin.

– Muslimeihin kohdistuva vihamielisyys näkyy salaliittoina, vaatimuksina boikotoida muslimien yrityksiä ja väkivaltaisina hyökkäyksinä muslimeja kohtaan, sanoo Jamil.

Myös erilaiset lakimuutokset ovat kriitikkojen mukaan heikentäneet muslimien asemaa. Esimerkiksi vuonna 2019 säädetty kansalaislaki aiheutti maassa protesteja ja sai arvostelua muun muassa YK:lta. Laki nopeuttaa kansalaisuuden saamista Afganistanista, Bangladeshista ja Pakistanista tuleville siirtolaisille, mutta ei muslimeille.

BJP:n tiedottaja Nalin Kohli kiisti BBC:lle vuonna 2019, että puolueen politiikalla olisi vaikutusta viharikosten kasvuun. Hänen mukaansa puolue on kaikkien intialaisten puolue eikä syrji ketään uskonnon perusteella.

”Kun nuorten hormonit jylläävät, he eivät ajattele nationalismia”

Eri uskontoja edustaviin avioliittoihin kohdistuvan vihan taustalla on juuri yhteiskunnan nouseva hindunationalismi ja muslimivastaisuus, sanovat kuitenkin niin Halarnkar kuin Jamil.

Halarnkarin mukaan Intiassa salaliittoteorioita levitetään ahkerasti sosiaalisen median viestipalveluiden kautta, kuten Whatsappissa. Hän pitääkin Whatsappin kaltaisia sovelluksia merkittävinä salaliittoteorioiden ja vihapuheen levittämisen väylinä Intiassa.

– Minä ja vaimoni olemme molemmat lähteneet niin perhe- kuin ystäväryhmistä, koska niissä on levitetty vihapuhetta.

Halarnkar on huolissaan tulevasta.

– Olen huolissani, enkä tiedä, mihin tämä on etenemässä. Viime viikkoina on raportoitu yhä enemmän muslimeihin kohdistuneista hyökkäyksistä, Halarnkar kertoo.

Halarnkar huomauttaa, että on ironista, että hindunationalismi leviää vauhdilla samaan aikaan, kun Intian nuoret kohtaavat yhä enemmän ihmisiä eri kasteista, yhteiskuntaluokista ja uskonnoista.

Esimerkiksi Intian valtava it-ala ja yliopistot keräävät yhteen laajasti nuoria eri taustoista. Sosiaalinen media ja ulkomailla opiskelu vaikuttavat myös asiaan.

Vaikka intialaiset ovat yhä konservatiivisia avioliiton suhteen, nuorten lisääntyvät kohtaamiset synnyttävät niin ystävyyssuhteita kuin romansseja.

– Totta kai nuorissa on myös (hindu)radikaaleja, mutta he edustavat myös muutosta. Kun nuorten hormonit jylläävät, niin he eivät ajattele nationalismia, Halarnkar sanoo.

– Kukaan ei voi estää nuoria rakastumasta.

