Lumi- ja räntäsateet heikentävät aamulla ajokeliä isossa osassa maata

Ajokeli heikkenee aamulla maan keskivaiheilla lumi- ja räntäsateiden vuoksi, varoittaa Ilmatieteen laitos. Huonon ajokelin myötä liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Myös onnettomuuksien riski on tavallista korkeampi.

Liikennevaroituksia on aamukuudesta alkaen voimassa Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Pohjanmaan maakunnissa.

Maan etelä- ja keskiosassa on tänään sateista ja tuulista. Lapissa sää sen sijaan poutaantuu.

Maa-alueille on annettu tuulivaroituksia ja Suomenlahdella varoitetaan jopa myrskytuulista, jotka voivat puhaltaa yli 20 metriä sekunnissa. Tuulivaroituksia on myös muilla merialueilla.

