Maaliäänestys: Seuraikoni Iku Leinon nosto oli ylivoimainen suosikki

SSS on näyttänyt Salon Palloilijoiden Kakkosen B-lohkon otteluita pitkin kesää. Suorissa lähetyksissä on nähty useita upeita maaleja.

Keräsimme kolmen maalin potpurin, josta lukijat saivat äänestää suosikkiaan viime viikolla.

Valinta oli äärimmäisen selvä, sillä SalPan seuraikoni Iku Leinon nosto FC Jazzin maalivahdin yli sai peräti 85 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestäjät perustelivat valintaansa näin:

– Niin hallittua, niin kaunista.

– Niin nätti nosto SalPa-ikonilta että oksat pois.

– Ikoni on ikoni. Näyttää esimerkillä pojille mallia.

– Ikun maalin myötä pelistä yksi piste omalle joukkueelle ja kaksi pois vastustajalta.

IKU LEINO on todellinen seuraikoni, sillä hän on pelannut SalPan edustusjoukkueessa kesästä 2010 lähtien. 35-vuotias Leino myönsi keväällä SSS:n haastattelussa, että lopettaminenkin kävi mielessä viime talvena koronapandemian keskellä.

Lopullisesti jatko varmistui, kun Leino kävi ensimmäistä kertaa harjoituksissa helmi-maaliskuussa.

– Olihan se taas niin kivaa, että oli pakko tehdä soppari, hän nauroi keväällä SSS:n haastattelussa.

Puolustaja on pelannut tällä kaudella 19 ottelua ja tehnyt niissä kaksi maalia.

Toiseksi verkkoäänestyksessä tuli Niko Leskelän maali (numero yksi). Se sai 10 prosenttia äänistä. Kolmas oli Niko Vuorelan maali, jota sai äänestää numerolla kaksi. Tämä komea maali sai 5 prosenttia annetuista äänistä.

Viikonlopun verkkoäänestyksessä annettiin kaikkiaan muutamia kymmeniä ääniä ts.fi ja sss.fi-sivustoilla. Kiitos kaikille äänestäneille.

Katso täältä Salpan striimiotteluja videotallenteina.