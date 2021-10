Mainostuotot nostivat Twitterin liikevaihtoa, mutta kallis oikeuskanne vei yhtiön tuloksen pakkaselle

Sosiaalisen median yhtiö Twitterin mainostuotot kasvoivat ja liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 37 prosentilla 1,3 miljardiin dollariin viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tästä huolimatta yhtiö ilmoitti sijoittajakirjeessään tehneensä lähes 540 miljoonan nettotappiot laitettuaan yli 800 miljoonaa oikeuskanteen sovitteluun.

Twitterin operatiiviset tappiot olivat 743 miljoonan dollarin luokkaa. Vuosi takaperin vastaava lukema oli 56 miljoonaa plussan puolella.

Yhtiön tuoreeltaan sovitteleman vuonna 2016 jätetyn kanteen mukaan sijoittajia oli johdettu harhaan käyttäjämäärien kasvun hidastumisesta. Syytettyjen väitetään antaneen puutteellisen kuvan yhtiön tilanteesta myydessään henkilökohtaisia osakkeitaan.

Osakkeenomistajien mukaan yhtiön hallituksen jäsenet myivät osakkeita ”keinotekoisesti paisutelluin” hinnoin. Syytettyjen joukossa oli muun muassa Twitterin entinen toimitusjohtaja Dick Costolo.

Mainostuotot kasvoivat 41 prosentilla

Yhtiön mainostuotot kasvoivat heinä-syyskuussa 41 prosentilla viime vuoteen nähden ja asettuivat 1,14 miljardiin dollariin.

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan yhtiö kertoo, että laitevalmistaja Applen mobiilikäyttöjärjestelmänsä yksityisyydensuojaan tekemillä muutoksilla oli vain vähäisesti vaikutusta mainostuottoihin.

– Twitterin on vielä liian aikaista arvioida Applen yksityisyyteen liittyvien iOS-muutosten pidemmän aikavälin vaikutuksia, mutta vaikutus kolmannen neljänneksen liikevaihtoon oli odotettua alhaisempi, yhtiö kertoi sijoittajakirjeessään.

Apple on rajoittanut sitä, miten yhtiöt voivat kerätä Applen käyttöjärjestelmää käyttävien kuluttajien dataa. Toisin kuin esimerkiksi kilpailija Facebook, Twitter takoo mainostuloja brändimainonnasta, jonka osalta mainoksia ei tarvitse kohdentaa niin paljoa yksilökohtaisella tasolla.

Uutistoimiston mukaan Twitter sai viime vuonna lisäpuhtia Yhdysvaltain kiistanalaisten vaalien sekä koronapandemian siivittämänä ja yhtiön on onnistunut jatkaa tasaista kasvua siitä lähtien.

Yhtiöllä oli päättyneen vuosineljänneksen aikana 211 miljoonaa päivittäistä käyttäjää, mikä on viisi miljoonaa enemmän kuin edellisen neljänneksen aikana. Vuoden takaiseen käyttäjämäärään nähden kasvua puolestaan on ollut 13 prosenttia.

STT

