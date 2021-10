Sanna Marin: SDP ei kannata eläkeindeksin muuttamista

SDP:n puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin mukaan sosiaalidemokraatit eivät kannata eläkeindeksin muuttamista.

– Pienituloisten eläkeläisten asema on meille tärkeä, me haluamme parantaa heidän asemaansa. Toisaalta meillä on selkeä puoluekokouslinjaus mitä tulee eläkeindeksiin. Me emme kannata sen muuttamista, ja tietenkin puolue ja sen johto toimivat puoluekokouksen linjausten mukaisesti, Marin sanoi saapuessaan EU-huippukokoukseen Brysselissä.

SDP:n eläkelinjasta on ollut epäselvyyttä sen jälkeen, kun viime viikolla 23 SDP:n kansanedustajaa jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa halutaan muun muassa selvittää puoliväli-indeksin palauttamista työeläkkeisiin.

Kansanedustaja Kimmo Kiljusen (sd.) aloitteesta tehdyn kirjallisen kysymyksen allekirjoittajien joukossa olivat muun muassa SDP:n varapuheenjohtajat Niina Malm ja Matias Mäkynen. SDP:n eduskuntaryhmässä on 40 kansanedustajaa, joten kirjallisen kysymyksen allekirjoitti selvästi yli puolet ryhmän jäsenistä.

Kirjallinen kysymys on herättänyt eripuraa puolueen sisällä, sillä puolueen nuorisojärjestö kritisoi tiistaina kipakasti Kiljusen linjauksia hänelle lähettämässään avoimessa kirjeessä. Demarinuoret arvioivat, että Kiljusen retoriikka rakentuu harhaanjohtavien väitteiden varaan. Demarinuoret painottivat, että työeläkkeiden nostaminen nuorten kustannuksella ei ole oikeudenmukaista.

– Kun ylimääräistä rahaa ei ole, kurjistaisi indeksimuutos tavalla tai toisella nuorten eläkkeitä, demarinuoret laskivat.

”Allekirjoittajat edelleen samalla kannalla”

SDP:n eduskuntaryhmä käsitteli eläkeasiaa kokouksessaan lyhyesti torstaina.

Kiljusen mukaan kukaan kirjallisen kysymyksen 23 allekirjoittajasta ei Kiljusen mukaan ole muuttanut kantaansa asiassa.

– Useat heistä sanoivat allekirjoittaessaan, että he eivät kannata indeksimuutosta, mutta kannattavat kuitenkin asian selvittämistä. Käsitykseni mukaan kukaan allekirjoittaneista ei ole livennyt tästä, että tehdään selvitys, Kiljunen sanoi STT:lle.

Työeläkeindeksin muuttaminen on jo pitkään ollut Kiljusen agendalla, sillä hän ajoi asiaa jo SDP:n vuoden 2017 puoluekokouksessa, mutta ilman menestystä.

Kiljusen mukaan hän ei enää ole vuonna 2017 ajamansa mallin kannalla, vaan kirjallisessa kysymyksessä esiin nostettu työeläkeindeksin muuttamisen malli on ”radikaalisti toisenlainen”.

”Keskustelu eläkkeensaajien asemasta on tarpeen”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman painotti torstaina, että kansanedustajien kirjalliset kysymykset eivät ole uusien puoluelinjausten tekopaikkoja eikä kirjallisia kysymyksiä käsitellä millään tavalla etukäteen eduskuntaryhmässä.

– Eduskuntaryhmä ei ole tehnyt indeksimuutokseen liittyen mitään puoluekokouksen linjauksesta poikkeavaa linjausta, Lindtman sanoi toimittajille.

Lindtman muistuttaa, että kaikilla kansanedustajilla on oikeus kysyä kirjallisia kysymyksiä.

– Jokainen kansanedustaja on oikeutettu käyttämään tätä valtiopäivätointa parhaaksi katsomallaan tavalla. Me emme lähde täällä ryhmäkokouksessa käsittelemään etukäteen kenenkään kirjallisia kysymyksiä, Lindtman sanoi.

Lindtman pitää myönteisenä sitä, että SDP:n kansanedustajien kirjallinen kysymys on herättänyt keskustelua eläkkeensaajien asemasta Suomessa.

– Keskustelu eläkeläisköyhyydestä ja erityisesti pienituloisten eläkkeensaajien asemasta on tarpeen, mutta se keino millä tähän puututaan ei ole indeksimuutos vaan täsmätoimet, jotka on puoluekokouksessa linjattu, Lindtman sanoi.

Näihin täsmätoimiin kuuluvat Lindtmanin mukaan muun muassa kansaneläkkeen tasokorotukset, eläkkeensaajien verotuksen kehittäminen sekä eläkkeensaajien asumistuen, palvelujen ja palvelumaksujen huomioiminen.

Tuomas Savonen, Heta Hassinen

STT

