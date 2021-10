Maski pysyy Krista Pärmäkosken kasvoilla pandemian jälkeenkin – ”Eipähän tarvitse meikata niin paljon”

Virukset ovat myrkkyä kestävyysurheilijoille, ja maastohiihtäjä Krista Pärmäkoski koputtaa puuta. Lähtökohdat olympiatalveen ovat erinomaiset.

– Olen pysynyt terveenä viime vuoden loka-marraskuun sairastelun jälkeen, Pärmäkoski kertoi tiistaina Kuortaneella järjestetyssä lehdistötilaisuudessaan.

Vuoden takainen sairastelu pilasi alkukauden ja jätti jälkensä Pärmäkoskeen, jonka kausi oli pettymys. Tukkoiset kisat seurasivat toisiaan, ja huippuluokan suorituskyky tuli esiin vain hetkittäin. Huippuhetki osui Oberstdorfin MM-kilpailuihin, joissa hän kiri Suomen ankkurina 4×5 kilometrin viestin pronssille.

Kauden jälkeen huilijakso oli normaalia pidempi.

– Ennen on aloitettu harjoittelu toukokuun alussa, mutta nyt vasta puolivälissä.

Valmentaja Matti Haavisto myöntää viime kauden ongelmat.

– Aika ajoin viime talvi oli taistelua. Kauden jälkeen pidettiin kunnon breikki, Haavisto sanoi.

Kättelemättömyys ei ole uutta

Pandemia riehuu edelleen, mutta hiihtäjät ovat olleet tarkkoja hygieniastaan ja vältelleet ylimääräisiä kontakteja jo ennen koronavirusta.

– Emme ole kauden edellä tai aikana kätelleet ketään tähän astikaan. Huolellisuutta on oppinut vielä lisää, ja maskit ovat käytössä jatkossakin, 11 aikuisten arvokilpailumitalia saavuttanut Pärmäkoski tuumi.

Pärmäkoski myöntää, että tavallisetkin flunssat tarttuvat helposti ja kurittavat häntä muita ankarammin.

– Tommi on terve 2-3 päivässä, mutta minulla menee viikkoja röhäviruksista toipuessa, hiihtäjä mainitsi aviomiehensä Tommi Pärmäkosken.

Krista Pärmäkoski on niin tottunut maskin käyttöön, että aikoo käyttää niitä tietyissä tilanteissa myös pandemia-ajan jälkeen.

– On alaston olo, jos lähtee jonnekin ilman maskia. Eipähän tarvitse meikata niin paljon, Pärmäkoski naurahti.

Pärmäkosken mukaan maskeista on ollut hyötyä myös tavallisten virusten torjumisessa. Urheilijoiden ja huoltojoukkojen parissa pöpöt leviävät helposti, mutta koronaviruksen aiheuttama ekstravarovaisuus auttoi esimerkiksi MM-kilpailuissa.

– Oberstdorfissa löytyi yksi virus (Suomen joukkueesta). Normaalisti niitä on ollut enemmän, Pärmäkoski sanoi ja painotti, ettei kyseessä ollut koronavirus.

”Avaimet käteen”

Vuonna 2018 Pärmäkoski rohmusi Pyeongchangin olympialaisista kolme mitalia, joten Pekingin olympialaduilla riittää puolustettavaa. Hänen edelliset henkilökohtaiset arvokilpailumitalit ovat juuri olympialaisista, joten menestysnälkää riittää.

Syömisasioissa on pitänyt olla erityisen tarkkana, koska Pekingin 1 800 metrissä sijaitseville olympialaduille ei kannata raahata turhia kiloja.

– Muutama kilo tiputetaan painoa ja painoa optimoidaan Pekingin olosuhteisiin, koska menemme korkealle. Siihen päästään oikeanlaisella syönnillä. Perusruoalla jatketaan eikä ole tarkoitus käydä lisäainepurkilla, Pärmäkoski kertoi etäyhteydellä Kuortaneelta, missä hänellä on käynnissä taloprojekti.

– Rukan jälkeen maanantaina avaimet käteen.

Rukalla hän tarkoittaa maailmancupin avausviikonloppua, joka järjestetään marraskuun lopussa ja avaa kansainvälisen kauden. Ennen helmikuisia olympialaisia ohjelmaan kuuluvat esimerkiksi Tour de Ski ja läjä muita maailmancupin kilpailuja. Korkeaan ilmanalaankin pitäisi totutella.

– Varmasti lähdetään Tourille, mutta ei ole päätetty, hiihdetäänkö sitä loppuun asti, valmentaja Haavisto avasi suunnitelmaa.

”Norja ei välttämättä hallitse”

Pärmäkoski ei tyrmää Kansainvälisen hiihtoliitto FIS:n viime viikolla julkaisemaa uudistusta, joka tuo maailmancupiin 4×5 kilometrin sekaviestin ja sprinttiradalla rymisteltävän sekapariviestin.

– Se on kiva uudistus. Ainoa ongelma voi olla se, jos sekapariviesti hiihdetään samana päivänä. Siinä pitää olla eri urheilijat, Pärmäkoski kommentoi STT:lle tiistaina Kuortaneella järjestetyn lehdistötilaisuutensa yhteydessä.

FIS:n kilpailukalenterin mukaan molemmat kilpailumuodot ovat mukana ensimmäistä kertaa 13. maaliskuuta Falunissa, joten kuuden urheilijan löytäminen ja asettaminen joukkueisiin aiheuttaa pähkäiltävää valmennusjohdolle.

Äkkiä luulisi, että hiihtäjätehdas Norja valloittaa kärkisijat uusissakin kilpailumuodoissa, mutta Pärmäkoski jättää menestysmahdollisuuden myös muille.

– Olemme vähän spekuloineet, että Norja ei välttämättä hallitse tässä sekaviestissä, suomalaishiihtäjä pamauttaa.

– Miehille viiden kilometrin osuudet ovat sen verran lyhyet. Therese Johaugikaan ei ole välttämättä niin ylivoimainen vitosella. Jessica Diggins on osoittanut, että pystyy hiihtämään sitä vauhtia. Myös Ebba (Andersson) ja Frida (Karlsson) ovat osoittaneet, joten Ruotsillakin voi olla kova joukkue ja mahdollisuudet yllättää. Venäjälläkin on kovia naisia.

Suomellakin on hiihtäjiä

Suomella riittää väkeviä ja kokeneita hiihtäjiä Pärmäkosken ja Iivo Niskasen johdolla. Nuoremmista tyrkyllä voisivat olla Oberstdorfin pariviestin MM-hopeamies Joni Mäki ja naisten 4×5 kilometrin pronssijoukkueessa säväyttäneet ensikertalaiset Johanna Matintalo ja Jasmi Joensuu.

– Toivotaan, ettei se (kilpailumuoto) jää yhteen kertaan. Toki katsotaan, mikä mielipide tulee olemaan keväällä ja toteanko toisin, Pärmäkoski nauroi.

– Se tulee olemaan aika tasaväkinen viesti.

Ampumahiihdossa sekaviestejä on ollut jo jonkin aikaa. Oletko jutellut kotimaisten tai ulkomaisten ampumahiihtäjien kanssa siitä, mitä he ovat pitäneet kilpailumuodosta?

– En ole varmaan koskaan jutellut, mutta en ole kuullut kenenkään sanoneen negatiivista, Pärmäkoski tuumi.

Petteri Ikonen

STT

