Maskit katosivat markkinaväeltä – sisätiloissa salolaisenemmistöllä on maskit käytössä

Taivas sinertyy Salon syysmarkkinatorin yllä, vastaan kävelee markkinatunnelmasta nauttivia ihmisiä. Ihmisiä, joista maskia käyttää korkeintaan yksi kymmenestä, ehkä vähemmänkin.

Terveysviranomaiset antoivat torstaina, ensimmäisenä markkinapäivänä, uuden kansallisen maskisuosituksen. Aiemmin maskisuositus kehotti pitämään suojaimia julkisilla paikoilla sisätiloissa kulkiessa. Uusi suositus toteaa, että maskia tulee käyttää jatkossa oman harkinnan mukaan.

Siltavahdit, tai LC Salo Uskelan hyväntekeväisyyteen kerättävän siltaveron voudit, Jouko Tuominen ja Jussi Nyyssönen, sanovat, että eroa on torstailla ja perjantailla.

– Eilen maskeja näkyi paljon enemmän, tänään ei, paitsi ihan satunnaisilla. Eilen oli vanhat säännöt, Tuominen vahvistaa.

Aurinkokin pilkistää pilviharson takaa. Nyyssönen arvelee, että THL:n uusi suositus on tainnut mennä kertaheitolla perille.

– Ainakin ulkotiloissa. On meilläkin maskit taskussa, jos tulee niille tarve. Käytän itse maskia vielä kaupoissa ja paikoissa, jossa on paljon ihmisiä sisätiloissa, Nyyssönen sanoo.

Kalaliike Aspin kojulla kalatiskin vieressä loistavat syksyn värit: keltaisia kantarelleja, punaisia karpaloita ja puolukoita, raikkaan värikkäitä omenoita. Myyjä Mari Lindholm pakkaa pussiin puolukoita, ilman maskia.

– Täällä ulkona ei sitä tarvitse, välimatkakin tiskin yli asiakkaisiin on turvallinen, Lindholm sanoo.

Lindholm arvelee, että maskin käyttö hiipuu samaa tahtia pandemian kanssa – jos siitä siis koskaan lopullisesti eroon päästään.

– Käytän itse maskia sisätiloissa tai muissa ahtaissa paikoissa, joissa on paljon ihmisiä. Jos kaupan ovessa on suositus, silloin käytän. Suosituksen loiventaminen ei muuta kauhean paljon, maskin käytössä terveen järjen käyttö on se tärkein pointti, Lindholm sanoo.

THL suosittelee edelleen maskin käyttöä, jos ei ole ottanut koronarokotusta tai saanut vielä molempia rokotusannoksia. Myös rokotetuille suositellaan edelleen maskin käyttöä julkisessa liikenteessä ja sellaisissa julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.

Finnair ei myöskään ollut perjantaina luopumassa maskin käyttöpakosta.

Salon kaupungin virallinen linja on toistaiseksi jatkaa samoilla säännöillä kuin ennen torstaista THL:n ilmoitusta. Kaupungin viestintäpäällikkö Teija Järvelän mukaan nykyinen ohjeistus muun muassa kouluissa on voimassa ainakin ensi torstaihin (7.10.), jota ennen alueellinen koronakoordinaatioryhmä on kokoontunut ja jolloin Salon oma koronaryhmä pitää kokouksensa.

Nadja Eskola astelee ulos Salon kirjastosta yksivuotiaan Onnin ja nelivuotiaan Aapon kanssa. Kassista on kirjastoon jäänyt 40 kirjaa ja vaihtunut 20 uuteen.

– Lastenkirjoja, itselle ei tällä kertaa tullut mukaan mitään, Nadja naurahtaa ja ottaa samalla maskin pois kasvoilta.

Nadja Eskola sanoo käyttävänsä maskia ainakin toistaiseksi sisätiloissa, kuten kirjastossa ja kaupoissa.

– Ainakin niin kauan, kun sitä suositellaan. Ehkä maskit jäävät jossain vaiheessa pois, kun tauti on voitettu, mutta en tiedä milloin, hoiva-alalla työskentelevä ja töissään maskinkäyttöön hyvinkin tottunut Nadja Eskola sanoo.

Perjantaina Salon pääkirjaston sisällä maskia piti kävijöistä enemmistö, mutta kenties kolmannes asioi ilman.

Citymarketin sisäänkäyntiä lähestyvällä Kyllikki Fagerströmillä on maski jo valmiiksi kasvoilla.

– Käytän maskia kyllä sisätiloissa ja kaupoissa, vaikka on molemmat rokotukset jo kauan sitten saatu. Sitten en enää käytä, kun kaikki on rokotettu, Fagerström sanoo.

Salon Citymarketin ovessa lukee yhä selvästi molemmilla kotimaisilla, että maskin käyttöä suositellaan. Mutta kuinka kauan?

– Keskolla jatkuu maskinkäyttö yhä, uskoisin, että henkilökunnan keskuudessa ainakin tämän vuoden loppuun. Toki asiakkaamme saavat päättää itse käyttävätkö maskia vaiko eivät, sanoo Salon Citymarketin kauppias Eemeli Aaltonen.

Citymarketin sisällä maski näytti perjantaina olevan käytössä enemmistöllä asiakkaita; pikaisesti arvioiden noin 90 prosentilla.

S-ryhmä jatkaa myös toistaiseksi maskein, mutta ketjussa arvellaan, että muutoksia voi tulla jo pian.

– SSO:ssa odotetaan jo kovasti kevennystä maskisuosituksiin. Koska erilaiset ohjeistukset eri kaupoissa saattaisivat aiheuttaa hämmennystä, odotamme Päivittäistavarakauppa ry:n yhtenäistä linjausta kaupan kaikkien toimijoiden osalta, ja teemme omat linjauksemme sen pohjalta pikimmiten, SSO:n asiakas- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen sanoo.

Karppisen mukaan henkilökunnan suhteen ollaan THL:n ohjeistukseen perustuen jo lievennetty kokoontumisrajoituksia, mikä on otettu työporukoissa ilolla vastaan.

Karppinen muistuttaa, että SSO:lla on tähänkin asti ollut voimassa asiakkaille maskinkäyttösuositus, ei pakko.