Media: Saksan kristillisdemokraattien johtaja kertonut olevansa valmis jättämään puolueen puheenjohtajan tehtävät

Saksan kristillisdemokraattien (CDU) puheenjohtaja Armin Laschet ilmaisi torstaina konservatiivien puoluekokouksessa olevansa valmis jättämään puolueen puheenjohtajan tehtävät ja tekemään tilaa seuraajalleen. Asiasta kertoivat muun muassa saksalaismediat Der Spiegel ja NTV, jotka perustavat tietonsa kokouksessa olleisiin lähteisiin.

Medioiden mukaan Laschet olisi konservatiivien puhelimitse pidetyssä kokouksessa ilmoittanut, että puolue tarvitsee uuden alun huonosti sujuneiden vaalien jälkeen.

Myöhemmin torstai-iltana Laschet ei suoraan vahvistanut lähtöään, mutta totesi toimittajille pitämässään lehdistötilaisuudessa, että puolueen henkilöstöasioista on määrä päättää pian ja myös puheenjohtajan rooli on tapetilla.

CDU ja sen sisarpuolue CSU tulivat syyskuun vaaleissa toisiksi, mutta saivat ennätyshuonon vaalituloksen. Vaalit voitti sosiaalidemokraattinen puolue SPD talousministeri Olaf Scholzin johdolla.

Tästä huolimatta Laschet yritti kosiskella vaaleissa kannatustaan nostaneita vihreitä ja FPD:tä hallitusneuvotteluihin puolueen kanssa. Puolueet ilmoittivat kuitenkin keskiviikkona käynnistävänsä neuvottelut vaalit voittaneen SPD:n kanssa.

SPD käynnisti hallitusneuvottelut vihreiden ja liberaalien kanssa

Neuvottelut SPD:n, vihreiden ja FPD:n välillä alkoivat torstaina, ja niiden on arvioitu kestävän ainakin viikon.

Neuvotteluista ei povata helppoja. Deutsche Wellen mukaan SPD on eri linjoilla liberaalien kanssa muun muassa veronkorotuksista, joita liberaalipuolue tiukasti vastustaa.

Vihreillä ja SPD:lla on taas erimielisyyksiä ilmastokysymyksissä. Vihreät on viestittänyt, että ilmastokysymykset ovat sille kynnyskysymys hallitukseen lähdössä.

SPD:n toinen johtaja Saskia Esken kuitenkin kirjoitti Twitterissä olevansa luottavainen, että puolueet löytävät yhteisen sävelen.

Vihreiden toinen puoluejohtaja Annalena Baerbock taas totesi saksalaisradio Deutschlandfunkille, että koalitiohallitus on muodostettava nopeasti, jotta ilmastokriisin ratkaisussa voidaan edetä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

https://www.n-tv.de/politik/Laschet-kuendigt-Rueckzug-vom-CDU-Vorsitz-an-article22853229.html

https://www.dw.com/en/german-election-spd-greens-and-fdp-hold-first-3-way-talks-to-explore-possible-coalition/a-59433451

Sanna Raita-aho

STT

