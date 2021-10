Meriveden nousu ja kova tuuli ovat irrottaneet veneitä ja laitureita Suomenlahdella

Raju tuuli ja meriveden nousu ovat irrottaneet perjantaina veneitä laitureista ja satamista Helsingin edustalla ja itäisellä Suomenlahdella, kertoo Suomenlahden merivartiosto. Puoleenpäivään mennessä merivartioston tiedossa oli 6-7 karannutta venettä.

– Jos meillä on ollut partio lähettyvillä, se on käynyt hakemassa veneen ja kiinnittänyt sen lähelle sitä paikkaa, mistä se on päässyt irti, kertoi johtokeskusupseeri Jyrki Raitanen Suomenlahden merivartiostosta.

Kaikkiin tapauksiin merivartiosto ei ole pystynyt reagoimaan, osa soutuveneistä on edelleen kadoksissa. Itäisellä Suomenlahdella on irronnut myös laitureita. Osa niistä on mennyt säpäleiksi merenkäynnissä. Merivartiosto ilmoittaa eteenpäin irtonaisesta esineistöstä, jos on riskinä, että ne haittaavat väyläalueella rahtialusten kulkua.

– Kun keli rauhoittuu niin käydään tarkastamassa, näkyykö merellä merenkululle vaarallisia esineitä, Raitanen kertoo.

Vaaratilanteita tai myrskyn aiheuttamia loukkaantumisia merivartiostolla ei ollut perjantaina keskipäivään mennessä tiedossa.

– Kova keli siellä on ainakin iltaan asti. Toivotaan, ettei kukaan lähde merelle seikkailemaan turhan tähden, Raitanen muistuttaa.

Kymenlaaksossa yli 25 vahingontorjuntatehtävää

Myös pelastuslaitoksilla on ollut runsaasti tehtäviä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta kerrottiin puoliltapäivin, että aamusta lähtien on tullut noin 30 vahingontorjuntatehtävää. Pääosa tehtävistä painottui Hangon ja Raaseporin alueelle.

– Merellä on tuullut sen verran, että se on katkonut puita, kertoi päivystävä päällikkö Juha Rajala Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

Vakavampia onnettomuuksia ei ollut tiedossa.

– Meriveden nousu näkyy Espoon alueella niin että ojat ja pikkujoet alkavat olla aika täynnä ja nousevat vaikkapa jalankulkuteille.

Yhteen liikehuoneistoon oli päässyt vettä.

Kymenlaakson pelastuslaitokselle oli puoli kahteen mennessä tullut yli 25 vahingontorjuntatehtävää, suuri osa niistä oli Virolahdella. Tehtävät ovat liittyneet lähinnä puiden kaatumisiin teille ja sähkölinjoille, vettä on myös noussut teille. Yksi hälytys tuli konesuojahallin peltikaton irtoamisesta. Kotkassa Haminantie 170:lle nousi merivesi ja tie jouduttiin aamulla puoli yhdeksän aikaan katkaisemaan. Liikenne on ohjattu kiertotien kautta.

Kymenlaakson pelastuslaitos on varautunut kiireiseen päivään ottamalla töihin ylimääräistä väkeä sekä sopimuspalokunnan yksikköjä.

Marja Juonala

STT

