Mika Laitinen johtaa Salon perussuomalaisia

Salon seudun perussuomalaisten uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Mika Laitinen.

Laitinen osallistui tänä vuonna ensimmäistä kertaa kuntavaaleihin. Perussuomalaisten jäsen hän on ollut jo aiemmin.

– Osasin odottaa vaaleissa hyvää tulosta. Meillä oli hyvä kampanja ja hyvä porukka, sanoo Laitinen.

Laitinen on ensimmäinen varavaltuutettu, ja vaalien jälkeen hänet valittiin sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajaksi.

Laitisella perussuomalaisuus tarkoittaa suomalaisten puolustamista ”sillä tavalla kuin puolue sen määrittelee”. Puolueen kuntavaaliohjelmassa todetaan muun muassa, että ”ensin suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus – kaikesta toissijaisesta, turhasta ja haitallisesta tulee leikata”.

– Kuntapolitiikassa näkökulmat ovat kuitenkin paikallisempia. Kylät ovat tärkeitä sekä henkilökohtaisesti että perussuomalaisille, Laitinen sanoo.

Hän on särkisalolaisen Särfin-pitäjäyhdistyksen hallituksen jäsen ja järjestämässä Särkisalon vuotuisia silakkamarkkinoita.

Kyläajatteluun kuuluu, että koulun ja päiväkodin pitää olla lähellä.

– Jos kyläkoulu lopetetaan, sammuvat valot kylällä muutenkin. Yleinen ilmapiiri on kääntynyt puolustamaan kyläkouluja, Laitinen ajattelee.

Tärkeitä ovat myös terveyspalvelut.

– Eteläisen Salon terveyspalvelut ovat Perniössä, ja se on riittävän lähellä.

Laitinen kuvaa Saloa hienoksi kaupungiksi.

– Meillä hyvät palvelut, ja puhtaassa luonnossa on paljon vetovoimatekijöitä. Nokia-shokista on toivuttu, ja työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Laitinen työskentelee tiemerkitsijänä, tällä hetkellä paimiolaisen yrityksen palveluksessa. Vuosikymmenten mittaan tiemerkintöjen tekeminen on kierrättänyt miestä pitkin Suomea ja vähän ulkomaillakin.

Laitisen perheeseen kuuluvat vaimo ja kolme lasta.

Salon seudun perussuomalaisten uuden puheenjohtajan ja hallituksen kausi alkaa vuodenvaihteessa. Yhdistyksen hallituksen muut jäsenet ovat Sanna Leivonen, Päivi Lehtinen, Keijo Leivonen, Jari Toivanen, Antti Olkinuora, Petteri Rissanen, Kari Nurmi ja Marja-Liisa Lindstedt.

Sanna Leivonen on valtuutettu ja rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja, Keijo Leivonen kuuluu keskusvaalilautakuntaan, Lehtinen on opetuslautakunnan varapuheenjohtaja, Olkinuora on valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, Rissanen on valtuutettu ja vapaa-ajanlautakunnan puheenjohtaja, Lindstedt kuuluu Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuustoon ja Nurmi Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän valtuustoon.

Perussuomalaisilla on Salon kaupunginvaltuustossa yksitoista paikkaa.

Juttu on jatkettu 4.10.2021 klo 14 Mika Laitisen haastattelulla.