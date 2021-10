Modernan koronavirusrokotetta ei jatkossa anneta alle 30-vuotiaille miehille ja pojille – ryhmälle annettu Modernan rokotetta jo yli 42 000 kertaa toisena annoksena

Modernan koronarokotetta ei pitäisi jatkossa antaa Suomessa alle 30-vuotiaille miehille ja pojille, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen torstaina THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotustilaisuudessa. Syynä ohjeistukseen on varovaisuusperiaate.

THL ohjeistaa antamaan alle 30-vuotiaille miehille ja pojille Pfizerin ja Biontechin koronarokotetta.

Pohjoismaisessa tutkimuksessa, jossa ovat olleet mukana Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska, on havaittu, että Modernan koronarokotteen saaneilla alle 30-vuotiailla miehillä on hieman muita korkeampi riski saada sydänlihastulehdus. Riski on THL:n mukaan suurin toisen rokoteannoksen jälkeen.

Suomessa 12-39-vuotiailla miehillä on havaittu alle viisi sydänlihastulehdustapausta vajaata 49 000:ta annettua Modernan toista rokoteannosta kohden.

– Suurin osa näistä sydänlihastulehduksista on lieviä, ohimeneviä, muutaman päivän seurannalla itsestään paranevia, mutta kuitenkin tämä riski on olemassa, Salminen sanoi.

THL:n mukaan Modernan rokotetta on Suomessa annettu alle 30-vuotiaille miehille runsaat 95 000 ensimmäisenä annoksena ja runsaat 42 000 toisena annoksena.

Jos alle 30-vuotias mies tai poika on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen Modernan rokotteella, toinen annos annetaan Pfizerin ja Biontechin rokotteella.

Sydänlihastulehduksia ilmenee Salmisen mukaan väestössä jatkuvasti erilaisten infektioiden seurauksena. Myös koronatauti lisää tulehduksen riskiä.

Eilen kerrottiin, että Ruotsissa Modernan koronarokotteiden käyttö keskeytetään vuonna 1991 ja sen jälkeen syntyneillä ja Tanskassa alle 18-vuotiailla.

Uusia tartuntoja lähes 700

Suomessa on tänään ilmoitettu 689 uudesta koronavirustartunnasta. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 071 tartuntaa, mikä on 1 227 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Uusien koronatartuntojen määrä on STM:n ja THL:n mukaan kääntynyt huolestuttavaan kasvuun ja painottuu rokottamattomaan väestöön.

Viikoittainen uusien koronatapausten määrä on kasvanut yli 800 tapauksella edellisviikkoon nähden: viikolla 39 uusia tapauksia todettiin yhteensä hieman yli 3 800, kun edellisellä viikolla tartuntoja todettiin noin 3 000.

– Pitkään jatkunut laskutrendi tapausmäärissä on kääntynyt kasvuun ja kiihtynyt nyt tällä seurantaviikolla, johtaja Pasi Pohjola STM:stä kertoi tiedotustilaisuudessa.

Tartuntoja esiintyy Pohjolan mukaan laajasti eri ikäryhmissä.

Heikentynyt koronatilanne näkyy myös sairaalahoidossa. Viime viikolla erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tuli yhteensä 69 uutta koronaviruspotilasta ja tehohoitoon 22 uutta potilasta.

”Suurimman riskin tilanteita purettu turhan aikaisin”

Tiedotustilaisuudessa nousi esiin myös kysymys koronarajoitusten purkamisen vauhdista. STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi keskiviikkona Ylelle, että koronarajoituksista on luovuttu liian aikaisin.

Mika Salmisen mukaan THL on ollut vahvasti sitä mieltä, että iltaelämän tilanteisiin, baareihin ja yökerhoihin liittyvät isot riskit. Tämä koskee erityisesti rokottamattomia.

– Kyllä tässä vähän sellainen olo tulee, että vähän turhan aikaisin erityisesti niitä kaikkein suurimman riskin tilanteita on purettu, Salminen sanoi.

Salmisen mukaan koronapassi olisi yksi keino hallita tätä riskiä.

– Sitä ei vielä ikävä kyllä ole.

THL arvioi, että rokotusten kohdeväestön eli 12 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien 80 prosentin rokotuskattavuus on mahdollista saavuttaa lokakuun loppuun mennessä, jos rokotuskattavuuden nousu ei hidastu.

Tällä hetkellä kokonaan rokottamattomia kohdeväestössä on vielä noin 775 000, kertoi THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio tiedotustilaisuudessa.

– Kehotan näitä kuitenkin vielä hakemaan sen ensimmäisenkin annoksen, jotta kattavuutta saataisiin korkeammaksi, Kontio sanoi.

Suomessa 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista ensimmäisen rokotusannoksen on saanut 84,1 prosenttia eli noin 4,11 miljoonaa ja toisen rokoteannoksen on Suomessa saanut nyt 72,3 prosenttia eli noin 3,54 miljoonaa ihmistä.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu yli 145 000 koronavirustartuntaa. Tautiin liittyviä kuolemia oli eiliseen mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 1 089.

Emmi Tilvis, Marja Juonala, Elias Peltonen

STT

Kuvat: