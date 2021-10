Moniaistinen The Rain Theatretarjoaa tiedettä ja taidetta

Salon kaupungin kulttuuripalvelut starttaavat syyslomaohjelman jo lauantaina, (16.10.) kun Mandarina-kollektiivin The Rain Theatre -esitys valtaa kansalaisopiston teatteriluokan Ylhäistentiellä. The Rain Theatre on moniaistinen kokemus, jossa tiede ja tarinankerronta yhdistyvät.

Taianomainen tunnelma syntyy lavastuksesta, analogisista projisoiduista grafiikoista sekä äänimaisemasta, joka vie katsojat itse sademetsään. Esitys kertoo sateen synnystä ja pilvien muodostumisesta sekä ihmisen toiminnan vaikutuksesta vesikiertoon. Esityksen kieli on englanti, mutta moniaistillisuus ja tarinankerronnan tasot madaltavat kielimuuria. Myös kulttuuripalveluiden henkilökuntaa on paikalla tulkkiapuna tarvittaessa. Esitys on tarkoitettu lapsen ja aikuisen yhdessä koettavaksi elämykseksi.

Esiintyjät ovat pääkaupunkiseudulla asuvia taiteen ja tieteen ammattilaisia: Ana Álvarez Piedehierro työskentelee Ilmatieteenlaitoksen tutkijana ja rakastaa tieteen ihmeiden jakamista kaikkien, varsinkin lasten, kanssa. Ina Fiebig on graafinen suunnittelija ja kuvittaja jonka intohimo on piirtäminen sekä erilaiset manuaaliset tekniikat kuvien luomisessa. Hän suunnittelee ja ohjaa luovia työpajoja kirjastoissa ja kouluissa Helsingissä ja Espoossa. Ines Montalvao toimii tiedekeskus Heurekassa suunnittelijana. Hän yhdistää biologin koulutuksensa sekä intohimonsa taiteeseen tutkimalla monialaisia lähestymistapoja, tarinankerrontaa sekä havainnollistamista. Kaikki kolme ovat myös Ninho Kulttuurikeskus ry:n jäseniä sekä kuuluvat monikulttuurisen perhetaiteen festivaalin Kolibrin avainryhmään. Yhdessä he muodostavat Mandarina-kollektiivin, innokkaan ryhmän, joka haluaa tuoda tiedettä esille taiteeseen yhdistettynä: mehukkaasti ja saavutettavasti.

Näkkäri tilana ei ole tällaisiin pienesityksiin ihanteellisin. Siksi esitykselle varattiin kansalaisopiston teatteriluokka, joka sijaitsee samassa rakennuksessa Näkkärin kanssa, osoitteessa Ylhäistentie 2.

Esityksiä on kolme kappaletta ja jokaiseen mahtuu 20 katsojaa. Esitys on suunnattu noin 3–7 -vuotiaille lapsille vanhempineen. Liput ovat myynnissä Salon kaupungin verkkokaupassa osoitteessa verkkokauppa.salo.fi/kulttuuripalvelut. (SSS)

Mandarina-kollektiivin The Rain Theatre . La 16.10. klo 13, 14.30 ja 16. Kansalaisopiston teatteriluokka, Ylhäistentie 2, Salo